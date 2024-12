Se aprobó en la Asamblea de Boyacá el presupuesto para el departamento de $1.7 billones

Tunja

Culminó el tercer periodo de sesiones ordinarias en la Asamblea de Boyacá en el que el punto más importante fue la aprobación del presupuesto para el 2025 para el departamento.

En total la duma departamental aprobó para el próximo año 1.7 billones de pesos, mientras que para este 2024 fueron aprobados $1.3 billones. Si bien este Proyecto de Ordenanza se aprobó, algunos diputados no quedaron conformes con el proceso surtido.

“Es una aprobación, hay que decirlo con respeto por la ciudadanía, también por quienes hicieron todos los ejercicios de ponencia, pero de una manera reflexiva y es que la discusión definitivamente sigue sin darse, sigue siendo muy restringida, no solamente en el sentido de poder valorar lo que ya se ha hecho durante este periodo, durante este año, que definitivamente no logra ser claro, los balances reales de en qué se ha invertido, como se ha avanzado, no son claros y realmente la Gobernación casi que se abstiene de presentar este informe que nos permita dar cuenta de cuáles han sido los impactos de las decisiones que hemos tomado”, afirmó la diputada Maryory Catherin Ortíz Álvarez.

Ortiz además indicó que hubo cambios en los indicadores y que estos tampoco fueron claros.

“Digamos es grave, pero de otra parte también hay unos cambios en los indicadores que a pesar de que se pide la explicación tanto en el número de indicadores como en algunos elementos de los mismos, tampoco es clara la del Gobierno departamental por el contrario, digamos ellos tratan de hacer un énfasis muy fuerte en los proyectos de inversión y en presentar ciertos proyectos de inversión como quizá la última posibilidad pues para lograrlos eh sin embargo tampoco resultan ser tan claros esos proyectos en los que ellos hacen un énfasis muy grande”, añadió.

Este lunes 2 de diciembre, a partir de las 3:00 de la tarde, se llevará a cabo en la corporación la instalación del periodo extraordinario de sesiones, el cual tendrá una duración de 16 días.