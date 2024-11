James Rodríguez, nominado al once ideal del premio The Best de la FIFA

La FIFA dio a conocer los nominados a los premios The Best, los cuales se conocerán en enero del 2025 (a fecha por confirmar). En las diferentes categorías, destaca la presencia de James Rodríguez, candidato para hacer parte del once ideal entre los volantes postulados, en los que sobresalen Rodri, Federico Valverde, Jude Bellingham, Toni Kroos, entre otros.

El volante de la Selección Colombia brillo durante el 2024 por lo hecho con la Tricolor en la Copa América, en la cual disputó seis partidos y fue escogido como el mejor jugador de la competición. Frente a Paraguay, Brasil, Panamá y Uruguay fue escogido como el MVP.

“Un torneo fantástico e inolvidable. A mis compañeros dedico estos premios, sin ellos no hubiera sido posible. Lo intentaremos las veces que sea necesario. Volveremos”, fueron las palabras que manifestó James en sus redes sociales tras lograr estas distinciones y luego del subcampeonato de la Tricolor en el certamen continental.

Si bien a nivel de clubes su año no ha sido lo más destacado, sus participaciones con el combinado nacional le bastan para estar entre los candidatos. Con el equipo de todos disputó un total de 16 partidos, para los cuales aportó ocho asistencias y dos goles.

No es la primera nominación que James recibe durante el 2024. La IFFHS lo postuló al premio del mejor jugador del año, así como esta misma organización lo puso entre los candidatos al mejor volante.

La gente podrá elegir a James Rodríguez para que integre el XI ideal mediante votación. La ceremonia tendrá lugar el segundo o tercer lunes de enero.