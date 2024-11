DT del Rayo Vallecano habló sobre los rumores de una posible salida de James Rodríguez

Iñigo Pérez, DT del Rayo Vallecano, se refirió, en rueda de prensa, a los rumores de una posible salida de James Rodríguez del club. En las últimas horas, ha surgido mucha información al respecto, relacionado al volante colombiano con otros clubes europeos y apuntando a una mala relación con el entrenador.

En la atención a medios, previa al partido de este viernes ante Las Palmas en Vallecas, por la fecha 13 de LaLiga de España, Pérez se refirió a ambos temas, precisando sobre el jugador de la Selección Colombia.

“No he hablado con James de una posible salida. El club no me ha trasladado nada. Es un rumor más. James y yo no tenemos ningún problema. Está disponible para jugar”, sentenció el director técnico, dejando en pie la posibilidad de que el 10 pueda volver a tener minutos con el Rayo.

Balance de James en el Rayo

A la fecha, James Rodríguez ha disputado cinco partidos con el Rayo Vallecano en la presente temporada, todos por el rentado local y solo uno de ellos como inicialista. El volante ha estado ausente en los últimos dos partidos de su equipo.

Una vez concluya este compromiso, James estará disponible para cumplir el llamado de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, que el próximo viernes 15 de noviembre y el martes 19 estará enfrentándose a Uruguay en Montevideo y Ecuador en Barranquilla, respectivamente.