Procuraduría investiga homicidio del hijo de un general de la Policía en Bogotá

La Procuraduría creó una agencia especial para intervenir en el proceso penal por el homicidio de Juan Felipe Rincón Morales, hijo del inspector general de la Policía Nacional, general William Rincón.

El Ministerio Público en Asuntos Penales, en desarrollo de su función de intervención, designó como agente especial al Procurador 3 Judicial II de Bogotá, quien se encargará de participar y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo del caso.

El joven fue asesinado el pasado 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en el sur de Bogotá, luego de un altercado con desconocidos.

El pasado 24 de noviembre, Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional, fue asesinado en el barrio Quiroga, ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La Fiscalía General de la Nación ha señalado a Andrés Camilo Sotelo como el presunto autor material de los disparos que acabaron con la vida del joven de 21 años.

Caracol Radio revela la exclusiva con Andrés Camilo Sotelo, quién señala ser inocente y que lo están acusando de algo que no es culpable, pues afirmó que: " las evidencia y los videos lo demuestran; me están tratando de incriminar de algo que no soy responsable”.

El acusado asegura que fue el escolta quien acabo con la vida del hijo del inspector, ya afirma que en la cámara de video se nota el momento exacto en el que se desarma el arma; y que esta se ha entregado al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), demostrando que era un pistola de balines.

El implicado no aceptara cargos ya que “asegura ser inocente y que en ningún momento disparo un arma de fuego,” las entidades están tratando de cambiar todas las evidencia” señala Andrés Camilo Sotelo. En las próximas horas Camilo Sotelo será sometido a una cirugía, pues como resultado de la disputa, terminó herido por el escolta, quien reaccionó ante la muerte del joven de 21 años.

Es situación tuvo un giro, pues se conocieron versiones de distintas personas, quienes afirmaron que el hijo del inspector, Juan Felipe Rincón, mantenía conversaciones y fotos íntimas con dos menores de edad de la zona, una de ellas de 8 años. Incluso, el día en que fue abatido, el joven tenía una cita con una menor del 15 años en el parque del barrio, en medio de la situación, los familiares de la menor lo enfrentaron con el fin de aclarar la situación.