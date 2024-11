Comerciantes de Manizales denuncian supuestas persecuciones por el espacio público

Los vendedores informales del centro de la capital de Caldas manifiestan que en reiteradas ocasiones son sorprendidos por funcionarios del espacio público que los tratan de quitar o incluso de cerrar sus puestos de trabajo.

Anderson Guevara, comerciante del sector, mencionó que recibió dos comparendos por parte de los funcionarios quienes, según él, lo han visitado varias veces para que cambie su lugar de trabajo.

“Un señor agente junto con los del espacio público querían que me moviera. Yo hice una solicitud en la alcaldía y eso fue lo que yo les expliqué a ellos, pero ninguno lo quiso entender. No puedo ser el único al que le digan que se tenga que mover. Me hicieron dos comparendos, porque no me quité y por estar ocupando el espacio”, explicó.

Además, dijo que piden soluciones por parte de la Alcaldía de Manizales, que los dejen trabajar y puedan tener seguridad y equidad todos los comerciantes de la ciudad.

