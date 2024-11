65 mil medicamentos por entregar tienen en vilo a los ciudadanos de Manizales

Largas filas, retrasos y pendientes ha sido la constante en Manizales en los últimos meses en los dispensarios de medicamentos. Los usuarios piden una mejor atención, debido a que deben pasar cerca de cuatro o más horas para que luego les notifiquen que no hay medicamentos.

Juan Pablo Osorio, personero de Manizales, dijo que hay más de 65 mil medicamentos pendientes en la ciudad y que el 80% hacen parte de los dispensarios Cafam.

Además, aseguró que han dispuesto una estrategia de acompañar a los ciudadanos a los dispensarios garantizando la atención preferencial y la entrega completa de los medicamentos y confirmó que han radicado varias denuncias sobre esta situación.

Osorio indicó también que cuando van a visitar los dispensarios, los funcionarios responden que no hay medicina, pero cuando revisan sí encuentran los medicamentos. “Es muy delicado porque la mayoría de los que no entregan corresponden a dificultades logísticas y no a un desabastecimiento”, finalizó,

“Le suspenden el medicamento y le dicen que no hay y viene uno y pierde la venida. Muchas filas, que lo llaman a uno y nada. Tengo como cuatro o cinco pendientes. La semana pasada me quedé seis horas en El Cable y solo me entregaron un medicamento”, fueron algunas de las declaraciones de las personas mientras esperaban por ser atendidos.

La Personería de Manizales ha desplegado más de 1.500 acciones de tutelas solo por el tema de dispensario de medicamentos.

Le puede interesar: Procuraduría hace llamado al ICBF por la muerte de una menor por desnutrición en Manizales

Le puede interesar: En Pácora (Caldas) se declarará la calamidad pública por los deslizamientos en varias vías