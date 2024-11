Armenia tendrá cuatro calles en el centro donde estarán ubicados vendedores ambulantes

Armenia

En debate en el concejo de Armenia de control político de la oposición, el concejal Felipe Villamil cuestionó la falta de acciones de la alcaldía frente a la recuperación del espacio público dijo que faltan constancia frente a los operativos en el centro de la ciudad.

Y es que uno de los temas de debate fue el espacio público, el concejal Felipe Villamil y sus cuestionamientos a la administración municipal “frente a la recuperación del espacio público la cual como lo decía ha sido nula cada debate nos dicen ya los vamos a reubicar, ya tenemos los locales listos, en la parte de abajo del centro comercial del café en la plaza minorista en este caso están ya proponiendo hacerlo en cuatro calles de la ciudad la 17 18 y 19, pero cuando vemos acciones y yo lo decía al inicio de mi intervención hoy lo que cuestionamos por parte de la administración es que hay inversiones y hay acciones, pues no impacto.

Y necesitamos ese impacto que la ciudadanía cambie su percepción frente al tema de espacio público, también vemos que hoy no ha funcionado el centro comercial del café, que hoy siguen cobrando los arriendos de hecho ustedes estuvieron allá, pero que no se ve el impacto es un sitio que se volvió una bodega para ellos estar afuera, una placita cuyabra que también está vacía y ese es nuestro cuestionamiento frente al tema de espacio público”

Play/Pause Felipe Villamil concejal de Armenia y el espacio público 04:26 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1732650144771/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Y agregó “hay que tener presente que el dos exalcaldes Castellanos y Ríos fueron sancionados por incumplir, eso hay un plan de acción, pero no tiene, digamos unas fechas, unos temas contundentes dice que se va a hacer que se va a hacer, pero nada, entonces hoy ese es el cuestionamiento que hacemos, qué queremos, resultados de cómo se va a recuperar el espacio público en Armenia que cada vez invade más y que viene una época, que es más compleja que es diciembre, entonces casi que se doblan los vendedores.

Reubicación de los vendedores

El concejal Felipe Villamil puntualizó “queremos que se reubique, hoy ese es nuestro cuestionamiento y que definitivamente le exigimos a la administración porque esto ya no pasa de peticiones de invitación, no le exigimos a la administración que reubica el espacio público a los armenios y hoy vemos que hoy se está fallando y que hoy tenemos un secretario de Gobierno de la administración anterior que hoy no está ensayando, que hoy ya no es plan de desarrollo, que hoy ya no es armonización, sino que queremos resultados y esperamos que este debate surja eso resultados contundentes para que la ciudadanía y esperamos que con este debate que exige sean mayores los resultados.

Respuesta de la alcaldía de Armenia

Por su parte el secretario de gobierno de Armenia Andrés Buitrago dijo que si hay resultados sin embargo presentó un plan que incluye que haya vendedores en cuatro puntos del centro de Armenia de forma organizada y con módulos para cumplir la acción popular.

El jefe de la cartera de gobierno municipal indicó “buscamos es un plan de trabajo que incluya a toda la administración municipal para brindarles a ellos garantías, la posibilidad de generar ingresos, en una posibilidad laboral en una posibilidad de un mínimo vital, pero que no nos genere afectaciones al espacio público.

Inicialmente en la sentencia 433 se establecieron unos corredores que la administración en su momento nunca tomó como una posibilidad y que desafortunadamente tiempo después se fueron conformando, llegaron los vendedores se fueron conformando los vendedores de todas formas, es decir, los corredores se conformaron de todas formas, es así como tenemos la calle 19 con un múltiples vendedores en el sector que no se estableció como un corredor comercial inicialmente, pero así quedó es decir por inercia, por dinámica propia del ejercicio o de las actividades terminó siendo un corredor.

Play/Pause Mostrar Opciones Andrés Buitrago, secretario de gobierno y el espacio público en Armenia 09:46 Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://caracol.com.co/embed/audio/509/1732652556158/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> En esta temporada de fin de año se incrementan los vendedores informales. Foto: Adrián Trejos

Estudio de carga para ubicar los vendedores

Nosotros tenemos cuatro paraderos que quedan seguidos, que eso también le imprime una dinámica diferente no sólo a la congestión vehicular y a la movilidad vehicular sino también para los peatones que bajan en esos paraderos y que cogen precisamente estas calles, tenemos dos paraderos seguidos en este sector que no afectan toda la calle 19. Entonces, qué buscamos nosotros que tengamos un primero un estudio de cargas en donde se pueden ubicar los vendedores de la ciudad.

No podemos desconocer, primero que los 672 vendedores informales en el centro de Armenia tienen una confianza legítima y también tienen unos derechos sobre el espacio público y por no podemos desconocer que los vendedores informales también son personas y tienen derecho y de una u otra manera tienen derecho a ejercer su actividad y lo que buscamos nosotros es ordenarlos.

Entonces que volvamos a tomar el tema de los corredores para ubicarlos, dónde se pueden ubicar y cómo se pueden ubicar, que no estén ubicados sobre los andenes y que no estén ubicados de manera desproporcional o desmedida con sus diferentes elementos que ellos vienen a mostrar también en los andenes y que nos genera una afectación a la movilidad, buscamos que se ubiquen sobre la calle no sobre el andén que no sean desmedidos, es decir que tengan una reglamentación específica sobre las medidas y sobre qué pueden ellos exhibir o no en las calles que no nos genere una afectación a la movilidad.

Cuatro puntos de vendedores de perecederos en el centro de Armenia

El secretario de gobierno de Armenia explicó “que tengamos unos corredores establecidos que los perecederos estén ubicados sobre cuatro corredores diferentes, esto se va a trabajar como un plan piloto, las vías son calle 16, entre carreras 18 y 19, calle 17 entre carreras 18 y 19 , calle 18 entre carreras 18 y 19 y calle 19 entre carreras 18 y 19 toda vez que todos los ejercicios tienen que estar sujetos a evaluación, no podemos simplemente de una manera indiscriminada reubicarlos sin evaluar las consecuencias que eso puede tener para ellos, para el sector donde van a ser reubicados y para los comerciantes formales que están los diferentes puntos.

Amoblamiento táctico

Lo que estamos buscando inicialmente para las calles es que haya una amoblamiento táctico urbano, es decir que nosotros tengamos mobiliario establecido por donde podamos tener bancas, donde podamos tener jardineras donde podamos tener unos elementos que de una u otra forma también son espacios para la ciudadanía y que impiden de una u otra forma también establecerse a los vendedores en estos puntos para que podamos tener una regularización.

Una reglamentación frente a la ocupación para que no sea desmedida, es decir, si a las personas se le está dando la posibilidad de ubicarse en un sector, si las personas les están dando la posibilidad de que tengan su puesto de trabajo allí, que no lo hagan de manera desmedida y a quien incumpla, ya se va a entrar las incautaciones, la imposición de medidas correctivas y las demás sanciones a que haya lugar como es la pérdida de la licencia de vendedor.