Plazoleta del CAM en Armenia entre inseguridad, espacio público, habitantes de calle

Armenia

El noticiero del mediodía de Caracol radio armenia lo originamos desde la plazoleta del Centro Administrativo Municipal CAM en Armenia al lado de la alcaldía municipal, un espacio que desde el 2001 debido la reconstrucción luego del terremoto de 1999 dejo de ser la tradicional Galería para convertirse en un espacio de renovación urbana, pero que aún guarda los temas culturales y tradicionales del pasado.

Felipe Alvarado es el director del centro Armenia de la parte comercial de la Cámara de Comercio Armenia del Quindío

Desde la Cámara de Comercio tenemos un programa focalizado al centro de Armenia donde tenemos un gran número de comerciantes de la ciudad y por supuesto trabajamos por diferentes escenarios como tal lo que tiene que ver con los entornos comerciales que la actividad permanente de los comerciantes estén en entornos adecuados para el día a día desarrollo su actividad cierto, digamos que eso integra muchos temas relacionados con espacio público con habitantes situación de calle con temas de seguridad manejo eficiente de los residuos o disposición adecuada de los residuos que también es una gran problemática que encontramos en el centro y permanentemente trabajamos de manera articulada con todas las entidades gremiales fortaleciendo como tal estas oportunidades de mejora que encontramos en el centro

Además, el tema de movilidad es una problemática también muy grande que encontramos en el centro de la ciudad, pero de manera articulada con la Secretaría de Tránsito Municipal venimos trabajando en ese aspecto vienen muy muy articulados muy digamos muy activos en esa gestión como tal en el centro.

¿Cuántos comerciantes formales hay en el centro?

El delegado de la Cámara de Comercio expresó que tienen registrado 4.137 comerciantes pues de todo tipo que tenemos de todo y la gran oferta comercial que tiene el centro es muy muy amplia, pues digamos que el eslogan que tenemos para el plan de trabajo del centro para el programa del centro es el centro es que lo que usted no encuentra en el centro hermano no lo encuentra en ninguna parte.

Principales solicitudes

todos los días recibimos requerimientos por los diferentes grupos y canales de comunicación que tenemos con los empresarios principalmente el tema de habitantes en situación de calle y de control del espacio público es una de los principales requerimientos día a día por parte de los comerciantes ese es un tema creo que es de toda la ciudad, no

Y agregó hay diferentes factores que se vienen pues trabajando de alguna manera e identificando nosotros somos muy dadivosos cierto muy generosos muy cierto y de alguna manera venimos trabajando desde la Cámara de Comercio con Desarrollo Social con la policía visitando los comerciantes y motivando las entidades las fundaciones que se encargan de trabajar por esa labor social directamente y no apoyemos como tal la limosna, la limosna no es una ayuda para estas personas en situación de calle porque lo que eso genera

Miguel Ángel González comerciante

Me uno también a lo que el doctor Felipe dice con respecto a la problemática aquí en este sector centro y bueno, en este sector centro yo soy comerciante acá y la problemática, pues número uno es habitante de calle inseguridad y por ejemplo, en el caso específico de habitantes de calle lo que ellos conlleva, por ejemplo, hace sus necesidades en la calle el consumo, el vicio todo lo que es aquí alrededor de esta iglesia de San Francisco está totalmente mejor dicho apoderado un

Soy hotelero, desde la hotelería llega mucho extranjeros y bueno, les llama mucho la atención en este monumento, pero van a acercarse a tomar una foto y cuando ven esto en estas condiciones, pues ya imagínense el impacto que lleva est,o yo en un grupo de que tenemos de seguridad, pues yo tomo fotos llamo pido ayuda, claro, a veces sí se me se me se me acude a los llamados para para mover habitantes de calle en los últimos ocho días. Yo sinceramente. He optado por la siguiente estrategia. Yo he visto los grupos de indigentes, voy y les hablo muy decentemente., digo muchachos vea, somos comerciantes, estamos organizados, queremos recuperar esta zona, por favor, nos colaboran y mire que ha sido muy receptivo por parte de ellos la forma en que yo les estaba hablando tanto que en este momento si se puede si se van para acá por la calle carrera 18, volteando todo lo que es la Iglesia ha disminuido los últimos ocho días.

Andrés Buitrago secretario de gobierno

Yo creo que lo que dice Miguel Ángel es fundamental, es decir esa labor que han hecho los comerciantes esa labor de poder generar concientización porque desafortunadamente nosotros teníamos o más bien el centro de la ciudad de Armenia es digamos, ir unas particularidades propias de un sector comercial, que es un sector que no es residencial donde en la noche, digamos es mucho más descuidado y que también hace que de una u otra manera tengamos en las dinámicas diferentes, el centro de Armenia produce más basura, produce más residuos y produce. muchísimos más elementos de lo que puede producir cualquier zona residencial de la ciudad y en parte nuestros comerciantes cuando se ponen de acuerdo cuando de manera unida con la Cámara de Comercio que venimos trabajando los puntos de Basura Cero en la ciudad eso hace que nosotros tengamos una posibilidad de no generar unos pocos donde hay personas en situación de calle todo el día y que nos genera después problemas de consumo problemas de expendio y otros factores

El sector del CAM es un sector que históricamente ha tenido complejidades por qué pues era todo era toda la galería de la ciudad era el sector donde digamos teníamos mucho desorden por muchas situaciones que se prestaban personas de ahora eso ha sido de toda la histórico es un centro que de una u otra manera mueve el comercio que de una u otra manera pues también mueve unas dinámicas económicas pero también nos traes unas complejidades ya no existe la galería can sector del cam pero sigue teniendo unas dinámicas comerciales muy grandes y si y seguimos teniendo unas dinámicas culturales en todo el sector.

Ejemplo

Como que acá todavía llegan los dueños de las fincas a pagar los días sábados todavía llegan personas a contratar campesinos acá para trabajar en las fincas y se hacen acá en el sector de la de la Iglesia San Francisco claro y eso hace que tengamos una dinámica, digamos mucho más complejas que también hace que nos lleguen más personas en situación de calle buscando diferentes residuos. Yo creo que podemos sacar el sector adelante y le podemos ir cambiando la cara. Se le ha ido cambiando la cara al campo el campo ya no se ve, digamos, ya no tenemos todas las dificultades que teníamos antes, pero lo sabemos que todavía nos falta mucho todavía nos falta darle orden a la ciudad

70 vendedores de perecederos alrededor del CAM

David Beleño, vendedor de productos perecederos expresó “Nosotros los vendedores ambulantes de perecederos de lo que acá es llega el doctor ahora es verdad, hay personas que somos vendedores ambulantes y que no tenemos esa cultura ciudadana de los desperdicios de depositarlos en Container, pero hay una cosa que es que hay muchas personas muy desordenadas, me disculpa que les diga, pero hay gente de que hay unos containers que se depositan basura, pero hay mucha gente de por fuera de comerciantes, llegan escombros botan basura y eso los llenan demasiado,

Mesas de diálogo entre vendedores informales y alcaldía

En este momento podemos tener unas mesas de diálogo. Gracias a Dios en ese momento nosotros los vendedores ambulantes no somos aquellos que anteriormente éramos perseguidos o que había enfrentamientos con la policía, no, gracias a Dios que no ha avanzado mucho en ese momento que sucede que estamos en una mesa de negociación, si uno lo permite que lo vamos a hacer.

Porque siempre lo he dicho, nosotros tenemos la capacidad de pagar un arrendamiento, porque todo no puede ser regalado, si en ese momento nosotros pagamos una se la por qué no vamos a pagar un ahí un sitio de trabajo pero siempre y cuando sea un sitio digno donde la gente pueda llegar y podemos atender como se lo merecen.

Hay unas 70 personas 80 personas en ese pedacito si fuera de las personas que hay en la 18 fuera que los que hay por allá por la lotería del Quindío sí, porque lastimosamente seamos sinceros Armenia es una ciudad de desempleo, sí, y aquí el rebusque exactamente aquí hay personas que llegan de otro lado y ahí mismo fue en su canastita a vender porque eso es una plaza abierta para todo el mundo

Alcaldía de Armenia y las ventas informales

El titular de la secretaria de gobierno de la alcaldía de Amenia ahí hay cosas que tenemos que reconocer primero y es que las ventas informales de la ciudad los vendedores informales y los vendedores ambulantes hacen parte de las dinámicas económicas de todas las ciudades hacen una parte fundamental de la economía popular. Es que la economía y el comercio se mueven mayor medida de manera informal y de manera en las calles y cuando nosotros hablamos del espacio público de la ciudad de cualquier ciudad, no podemos hablar de un espacio público para los comerciantes, únicamente o para los empresarios o para las personas que transitan por el sector el espacio público es de todos y

El secretario de gobierno de Armenia Andrés Buitrago añadió que el espacio público tiene que estar pensado diseñado y distribuido para brindarle garantías a todos es decir para brindarle garantías tanto a las personas que caminan por el sector para los comerciantes que puedan ejercer sus ventas también sin que digamos tengan un obstáculo afuera de su establecimiento comercial pero también para que los vendedores de una u otra manera puedan ejercer su actividad comercial.

Nosotros en este momento hemos presentado un plan ante el Juzgado Cuarto administrativo para poder hacer una redistribución o para poder hacer un rediseño donde nos permita decir en qué parte, en qué puntos de la ciudad se pueden ubicar las personas, no es hacerlo de manera desordenada, no estamos buscando acabar con el comercio informal, ni con los comerciantes informales de la ciudad, para nada, lo que buscamos es darle orden a la ciudad que no tengamos esas dificultades con las basuras, que no tengamos esas dificultades con la multiplicidad de carretas regadas por todos lados.

Además, que no tengamos los productos regados en el andén que desafortunadamente también las personas que compran pues también merecen que los productos sean no sólo de primera calidad, sino que tengan la cadena de custodia, la cadena de frío, la cadena de salubridad, pero nuestros vendedores de perecederos también necesitan unas condiciones para poder ejercer sus ventas, no estamos buscando acabar con los vendedores de la ciudad para nada lo que estamos buscando es darle orden a la ciudad.