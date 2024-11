James Aguirre tras la polémica con recogepelotas del América: “Ese mensaje genera maldad”

Once Caldas y América igualaron a un gol en el Pascual Guerrero durante el segundo partido por el Cuadrangular B, resultado que dejó a ambos equipos en una posición crítica en la tabla de posiciones. Durante el transcurso del encuentro, hubo una polémica que involucró al arquero visitante James Aguirre, quien tuvo una fuerte discusión con un recogepelotas del equipo local por esconderle un Cristo que tenía atrás del arco.

El experimentado portero habló con El VBAR Caracol sobre los hechos, además de enfatizar en que nunca quiso quemar tiempo. “El árbitro me dice que me quería expulsar, pero le expliqué que yo tengo mis pertenencias”, expresó James.

James Aguirre, como de costumbre defendiendo con alma y corazón nuestro arco. 🇮🇹🧤#OnceCaldas #LaBandaDelOnce pic.twitter.com/KdTFuT3k8B — 🏆 Once Caldas DAF ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) November 25, 2024

Análisis del empate ante América:

“Es un sinsabor. Si bien el punto en Cali es importante, tuvimos con qué ganarlo y las finales van a ser apretadas. Esperamos sumar de a tres en el próximo partido”

Punto de quiebre:

“Todo fue difícil por la concentración, es una plaza complicada y lo más difícil es estar al 100 durante todo el partido y tengo que darle aire al equipo porque sabía que en cualquier momento se nos podía abrir el arco”

Gol en contra:

“Pega en dos compañeros de nosotros que la desvían, pero pudimos aguantar más de lo que pensábamos, el equipo se portó a la altura”

Polémica con él recogebolas:

“No es que a mí me afecte como jugador, sino que es el mensaje que uno le pueda dejar a la gente. Muchas personas pueden decir que estaba quemando a tiempo, pero va más allá de eso. (El Cristo) Representa lo que es Dios y el hecho de que un recogepelotas lo coja y lo boté, es triste y doloroso. Uno simplemente es un jugador y no podemos inculcarle eso a los muchachos jóvenes, teniendo en cuenta su futuro. No se puede transmitir el mensaje de generar maldad. A mí me dejan tranquilo en el arco, yo estaba tranquilo, pero ya meterse con algo externo duele y es triste”.

Tarjeta amarilla por perdida de tiempo:

“La amarilla fue mucho antes. El árbitro me dice que me quería expulsar, pero le expliqué que yo tengo mis pertenencias. Luego él se dio cuenta y me dijo que eso no va”.

Estrategia para manejar el partido:

“Esos son manejos que uno le debe dar al partido, de tener una pausa inteligente, lo hacen todos los jugadores y siempre y cuando haya respeto y en pro de un aire para mí es bien. En ningún momento el médico fue a atenderme, si es un choque, yo no tengo por qué pararme rápido. Son acciones de juego normales y cuando el resultado no es para la convenencia buscamos el James, quemo tiempo y eso es a lo que voy, en Manizales pasa lo mismo y nosotros somos respetuosos con eso y el ejemplo perfecto es Colombia contra Ecuador, el arquero manejo los tiempos de buena manera”.

Cuadrangulares:

“Es un grupo muy apretado, son los mejores equipos del año porque todos son grandes y va a ser difícil independientemente que sea de local o visitante y si revisamos las nóminas todos tienen grandes nombres y queremos luchar por eso”.