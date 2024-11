Gallardo elogió el momento de Juanfer Quintero y le dejó la puerta abierta de River Plate

Juan Fernando Quintero atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera y se ha convertido en una figura indiscutible para Racing Club de Argentina. El talentoso volante colombiano fue el héroe de la clasificación del equipo a la final de la Copa Sudamericana, la primera en 32 años, tras eliminar a Corinthians en una emocionante serie que concluyó 4-3 en el global. Con su liderazgo y capacidad para cambiar el rumbo de un partido, Quintero ha conquistado a los hinchas de Racing, quienes lo ven como un nuevo ídolo en la historia del club.

La actuación de Quintero en las semifinales no pasó desapercibida, y uno de sus antiguos entrenadores y mentores, Marcelo Gallardo, se refirió a su excelente nivel. Gallardo, quien lo dirigió en River Plate, destacó las cualidades de Quintero y su crecimiento como futbolista en un momento clave de su carrera.

Adicionalmente, el argentino destacó no solo lo futbolistico, sino también los aspectos de Quintero como persona. Estas fueron las palabras del dirigente del River:

El gran nivel de Juan Fernando Quintero y la posibilidad de volver a dirigirlo: ”Mi relación con Juanfer ya es conocida, porque él lo ha manifestado. Siempre le he tenido muchísimo cariño a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él. Juanfer sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido, a mí me pone muy contento su vigencia, porque lo quiero y siento que es un futbolista que me gusta observar. Me despierta emoción y me gusta, por más que ahora esté vistiendo otra camisa. Lo considero una persona a quien quiero mucho y es parte de la familia riverplatense y nunca se sabe lo que puede pasar”.

El desempeño de Quintero en el conjunto argentino ha sido primordial para la situación actual del club. En el partido de vuelta de las semifinales, el colombiano se puso el equipo al hombro y marcó los dos goles que sellaron la remontada contra Corinthians, encendiendo la pasión de los hinchas en el estadio Juan Domingo Perón. Su primer gol llegó con un potente cobro de penalti que igualó el marcador, y poco después anotó el tanto decisivo, demostrando su sangre fría y precisión en los momentos críticos.

Ahora, Racing se prepara para enfrentar a Cruzeiro en la gran final en Asunción, Paraguay, un desafío que promete ser de alto voltaje. Con Quintero como líder indiscutible, el conjunto dirigido por Gustavo Costas sueña con levantar el trofeo y seguir escribiendo una nueva página de gloria en el fútbol sudamericano.