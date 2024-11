¿Retiran beca a colombianos mientras estudian en el extranjero? Icetex responde

Un gran viacrucis está pasando Karina Muñoz, una joven fagotista que está estudiando una maestría en Música Clásica y Contemporánea en el Liceu de Barcelona, pues asegura que el Icetex después de dos meses le retiró la beca que se había ganado gracias al programa ‘Jóvenes Talentos 2024-2025′.

Karina Muñoz contó en 6AM de Caracol Radio que el pasado 2 de septiembre, el Icetex le informó que había quedado preseleccionada para recibir la beca internacional, y por esto, pidió un préstamo de $30 millones para conseguir la visa de estudiante y viajar a España.

“El Icetex me envió la constancia y que estaba próxima a ser seleccionada. En los correos, me decían que solo faltaba un paso y era que me iban a enviar un link para enviar el documento del codeudor y la cuenta bancaria. Nunca hablaron de nada más”: aseguró.

La joven instrumentista renunció a su trabajo en Cali para iniciar la maestría que comenzó el pasado 25 de septiembre, y contó que recibió un correo del Icetex en el que le informan sobre la terminación de la beca.

“Llené un formulario, pagué un estudio de codeudor, todo salió aprobado y yo me vine tranquila, empecé a estudiar y de repente el 24 de octubre me llega un correo donde nos avisan que van a volver a calificar a todo el mundo. Yo no salgo en esta lista, envío mi reclamación y me responden con una negativa que mi beca fue descartada”.

Karina puntualiza en que el Icetex no le responde nada más, que no tienen en cuenta que ya salió del país y que tiene que pagar una matrícula que cuesta 1700 euros, por los que pidió un préstamo que tiene que pagar.