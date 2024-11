¿Qué busca el Ministro de Educación, Daniel Rojas, con el Icetex?

Gran polémica generó la respuesta del ministro de Educación, Daniel Rojas, ante los cuestionamientos sobre por qué no se han girado los recursos que se adeudan al Icetex, por cerca de 1,48 billones de pesos, para cubrir el subsidio a la tasa de los créditos educativos de cerca de 200 mil estudiantes que estudian con este tipo de financiación en el país.

Ante el cuestionamiento, el ministro de Educación respondió en su cuenta de X: “Jajajajaj, ¿Y como se supone que quiero marchitar una entidad que ni siquiera pertenece a nuestro sector? Les falta decir que también quiero marchitar a la NASA”.

La respuesta del Ministro generó desconcierto, pues si bien por su carácter financiero el Icetex está adscrito como entidad al Ministerio de Hacienda, el Ministro de Educación es el presidente de su junta directiva y quien cordina, junto con el presidente del Instituto, las políticas de crédito educativo en el país.

Pero lo cierto es que hasta hoy el Ministro Rojas, no ha puesto un pie en el Icetex

A pesar de presidir la Junta Directiva, solo ha asistido a una junta directiva, en agosto, de manera virtual. En ese entonces advirtió a los participantes que se encontraba atendiendo otros asuntos por lo cual, aunque estuvo conectado, no tuvo ninguna intervención. A la junta de septiembre no asistió, y a la de octubre envió en representación al viceministro. La próxima junta será el miércoles 27 de noviembre y desde ya hay expectativa de si asistirá o no.

Pero lo que más ha preocupado, además de su no asistencia, es la decisión del ministro Rojas de nombrar como asesores y sus delgados ante el Icetex, a dos personas que con son abiertas opositoras de esta entidad.

Se trata de David Torres y Alvery Alejandro López. El primero de ellos llegó al Icetex de mano del anterior presidente Mauricio Toro, pero desde allí inició una abierta crítica pública contra la entidad. Inclusive se le señala de ser el administrador de la cuenta de X @ICETEXTEARRUINA, desde donde se ataca de manera sistemática a la entidad. Torres se presenta en su cuenta de X como “defensor de los usuarios del Icetex”, y fue sacado de la entidad y denunciado penalmente por sustraer información sensible de la Institución. Luego de su salida, el ministro de Educación lo nombró asesor.

Por su parte, Alvery Alejandro López, es reconocido por asesorar deudores del Instituto a través de la empresa “Jurídico Cali”, para lograr la condonación de las deudas y cobrar un porcentaje por esta gestión. “Es la persona que más tutelas y derechos de petición le ha interpuesto a Icetex, para pedir condonaciones de crédito”, dice un funcionario de la entidad que pide no revelar su nombre para no tener problemas con el Ministro.

Estas dos personas llegaron a la Junta Directiva pidiendo participar en representación del Ministro, participación que les fue negada dada el abierto conflicto de interés con la entidad. Sin embargo, estas dos personas han seguido siendo designada por el Ministro Rojas como sus voceros en todo lo que tiene que ver con el Icetex.

La pregunta que se hacen quienes participan de esta junta es: ¿cómo es posible que se nombre voceros a dos personas que tienen procesos jurídicos en los que son parte el Icetex?.

Estas acciones han generado gran confusión en el entorno educativo sobre cuál es la posición del Ministro de Educación frente al Instituto. “La sensación dentro del mundo educativo es que hay una intención del Ministro de acabar el Icetex”, afirma la fuente reservada.

Lo único cierto hoy es que hoy el Icetex no tiene recursos para atender los 200 mil estudiantes usuarios de sus créditos, y que no hay capacidad para desembolsar los cerca de 60 mil nuevos créditos que se tenían proyectados para el 2025.