Jhon Durán es criticado por sus declaraciones a la prensa: “¿Por qué no eres técnico?”

No fue una buena jornada de eliminatorias para la Selección Colombia, perdió los dos partidos que disputó, contra Uruguay y Ecuador, una situación que no se presentaba desde febrero de 2022, descendió dos puestos en la tabla de posiciones, quedando cuarto con 19 puntos y aplazó su posibilidad de clasificar de manera anticipada al mundial de Estados Unidos, México y Canadá del 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo no logró reaccionar al temprano gol de Enner Valencia y no supo aprovechar el hombre adicional luego de la expulsión de Piero Hincapié, a los 35 minutos de juego y a pesar de que el equipo generó varias oportunidades de gol no pudo anotar, en parte por la gran actuación del arquero ecuatoriano Hernán Galíndez.

Una vez finalizado el encuentro, los jugadores pasaron por la zona mixta donde hablaron con la prensa sobre el desempeño en el partido; sin embargo, Richard Ríos y Jhon Jader Durán terminaron teniendo una actitud con los periodistas que ha sido duramente criticada en redes sociales.

Jhon Durán y su mala actitud en la zona mixta

El jugador del Aston Villa de Inglaterra ingresó al campo de juego en el minuto 60, reemplazando a Jhon Arias. El delantero tuvo algunas acciones de gol, pero ninguna se concretó. Finalmente, Durán recibió una tarjeta amarilla que le impide jugar el próximo partido frente a Brasil por acumulación de amarillas.

En la zona mixta, uno de los periodistas le preguntó al jugador qué le había faltado al equipo para ganar el encuentro, Durán contra preguntó haciendo énfasis a qué se refería con qué era lo que había faltado, una vez le dieron algunos puntos, como el pase de Richard Ríos que terminó en el gol de Ecuador y la mala definición al arco, el jugador respondió:

“¿Y por qué no eres técnico? De afuera se ven los espacios y se habla mucho. Hay que entrar a jugar, a ver cómo son las cosas”, afirmó antes de abandonar la zona mixta.

Esta respuesta ha sido fuertemente criticada en redes sociales, tanto por periodistas que aseguran que su colega solo estaba haciendo su trabajo, y por los hinchas, quienes creen que Durán ha sido arrogante en múltiples ocasiones.

SE CALENTÓ JHON DURÁN 🔥⚽️ El delantero de la selección Colombia, y un acalorado intercambio con la prensa en zona mixta. pic.twitter.com/jy9cvkoYRN — PrimerTiempo.CO (@PrimerTiempoCO) November 20, 2024

Críticas a Durán

El periodista Iván Mejía fue uno de los que se pronunció frente a la actitud de Durán, y a través de su cuenta de Instagram aseguró que: “si se comporta así de grosera sin ganar nada, el agrande lo va a estrellar. En Inglaterra no lo soportan sus compañeros. Endiosado”.

Igualmente, Juan Felipe Cadavid, periodista de Caracol Radio, afirmó que Durán en el partido mostró su calidad como jugador y sus malas reacciones, además de que: “necesita buenos consejos de sus cercanos, menos alcahuetería y aplausos a todo lo que hace y más palabras que lo ayuden a crecer”.

Finalmente, el periodista Adolfo Pérez comentó en sus redes sociales: “todavía está a tiempo para que alguien le diga a Durán que deje de creerse Cristiano Ronaldo. Si le siguen diciendo que su actitud dentro y fuera está bien porque es rebeldía, no va a crecer, le falta mucho para ser lo que pinta será”.