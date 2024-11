James Rodríguez, tras la derrota ante Ecuador: Perdimos por una huevo...

James Rodríguez se lamenta por la derrota ante Ecuador al final del partido. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, no ocultó su molestia luego de la derrota del combinado nacional 0-1 ante Ecuador en Barranquilla, en juego válido por la fecha 12 de las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En diálogo con Fanatiz, James fue autocrítico y habló sobre las razones por las que Colombia perdió sus dos partidos de este mes, así como también el juego en El Alto contra Bolivia, disputado en octubre pasado.

“No pudimos ganar estos seis puntos, en Uruguay se nos fue el partido al final y hoy, digámoslo así, por una huevonada en el primer tiempo, un gol que no nos deben hacer ahí empezando y hemos tenido chances. En Bolivia también perdemos el partido por eso, porque no hacemos los goles, el fútbol es de hacer los goles, si no lo haces, pierdes”, reflexionó el capitán.

A pesar de tanta especulación en la previa del partido, James Rodríguez fue inicialista ante Ecuador este martes, permaneciendo los 90 minutos en el terreno de juego. El cucuteño pudo haber aportado incluso una asistencia, en una acción que desaprovechó Jhon Córdoba solo ante la puerta, con el arquero Hernán Galíndez ya vencido.

La Selección Colombia volverá a jugar hasta dentro de cuatro meses, cuando en marzo visite a Brasil y reciba a Paraguay, por las fechas 13 y 14 de la clasificación, respectivamente. El combinado nacional cerró el año en la cuarta posición con 19 unidades.