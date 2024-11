Selección Colombia saldría del top 10 del ranking FIFA: así quedarían las posiciones

Doble fecha para el olvido para la Selección Colombia, la peor desde que Néstor Lorenzo asumió como entrenador del combinado nacional. El cuadro Tricolor perdió de manera agónica en su visita a Uruguay por 3-2 con un gol en el último minuto, y en Barranquilla cayó por la mínima diferencia, en un partido que contó gran parte con un Ecuador con 10 jugadores, siendo Enner Valencia el autor del gol antes de los 10 minutos.

Esta fue la primera derrota de Colombia en calidad de local bajo el mando de Lorenzo. El bajón futbolístico le llega a la Tricolor en un momento en el que estuvo cerca de dejar sentenciada la clasificación al Mundial 2026, pero terminó sumando cero puntos y pasó de la segunda a la cuarta posición, quedando con las mismas unidades de Ecuador (19) y a una de Uruguay (20), mientras que Argentina llegó a 25 y logró su boleto a la Copa del Mundo.

“El proceso venía demasiado dulce, venía bien encaminado en cuanto a resultados, fuimos el último equipo que perdió y creo que si bien no es bueno perder, es un momento que nos da tiempo a reaccionar en algunas cosas, que es que no nos sintamos como un equipo inocente en algunas situaciones. No hay reproches, el proceso va bien. Estamos haciendo recambios, estoy contento por Gómez, Portilla, Puerta, se está generando un grupo fuerte y competitivo y sigo teniendo la misma fe en el proceso de cara al futuro. Lamento que falten cuatro meses para el próximo partido, estoy muy caliente, pero ahora a tragar un poco de hiel y seguir”, fueron las palabras de Néstor Lorenzo tras la derrota en el Metropolitano de Barranquilla.

La Selección Colombia volverá a jugar hasta marzo del 2025, cuando vuelva a haber fecha FIFA. En esa oportunidad, también serán retos complicados, pues deberá visitar a Brasil y luego recibir a una Paraguay de Gustavo Alfaro que viene en ascenso.

¿Cómo quedaría el nuevo ranking FIFA?

La FIFA todavía no ha dado a conocer el próximo ranking; sin embargo, se hacen previsiones de cuando salga en los siguientes días, con la mala noticia de que la Selección Colombia saldrá del top 10 y pasará a la casilla 12. Alemania, que goleó a Bosnia y empató con Hungría, y Uruguay, que le ganó a la Tricolor e igualó con Brasil, serían los equipos que lo superarían.

Así las cosas, luego de poco más de cuatro meses, Colombia volvería a estar afuera de las mejores 10 selecciones del mundo. Desde la Copa América, el equipo nacional había subido hasta el noveno puesto, en el que estuvo durante tres meses, y luego bajó al décimo lugar en el escalafón de octubre.

Se estima que Argentina se mantenga líder del escalafón con 1867 puntos, seguido por Francia (1860) y España (1853). Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y España cierran los primeros 9 lugares, los cuales en el sorteo del Mundial irían al bombo uno y serían cabezas de grupo.

🇦🇷 Argentina gana y mantiene el liderato del Ranking FIFA.



🇩🇪 Alemania vuelve al Top 10 no tanto por sus resultados, sino por la debacle de 🇨🇴 Colombia. 🇺🇾 Uruguay también sube.



🇲🇽 México queda en el 19° lugar.



🇪🇨 Ecuador se acerca a la zona de bombo 2 tras sus dos victorias. pic.twitter.com/Hn13BXBKrP — Cambio de Juego (@_cambiodejuego) November 20, 2024

*Ranking FIFA extraoficial