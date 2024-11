Rafinha contó detalles de James en Brasil: “No corría en Bayern, cómo iba a correr aquí”

James Rodriguez y Rafinha en el Bayern (Photo . Beier/FC Bayern via Getty Images) / A. Beier

El partido de este martes entre Colombia y Ecuador, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, será crucial para las aspiraciones de ambas selecciones en las Eliminatorias al Mundial 2026. James Rodríguez, quien fue duda en la derrota contra Uruguay por su estado físico, ha evolucionado favorablemente, según Néstor Lorenzo, aunque su titularidad no ha sido confirmada. Este encuentro, además, será una oportunidad para el equipo colombiano de redimirse tras dejar escapar puntos importantes en el último compromiso.

El presente de James Rodríguez no ha sido el más alentador, con un paso discreto por el São Paulo y cifras que reflejan un rendimiento por debajo de las expectativas. En menos de un año en el club brasileño, apenas disputó 22 partidos y logró 2 goles y 4 asistencias. Ahora, de vuelta en el fútbol español, el colombiano no pasa por un momento cómodo con el Rayo Vallecano, pues no ha podido actuar con regularidad, pero el zurdo sigue siendo pieza clave para la Selección Colombia por su calidad técnica y liderazgo.

En este contexto, las declaraciones de Rafinha, excompañero de James en el São Paulo, en Denílson Show, han generado polémica. El lateral brasileño habló sobre el paso del cucuteño por el equipo y afirmó: “Aquí tuvimos una pelea, se enojó porque le llamé la atención. James es el Ronaldo de Colombia, la estrella más grande entre los muchachos. Pero en São Paulo había un grupo de ‘pequeños soldados’. Llegó y pensó que tenía que jugar. Empezamos a darle algunos consejos, que entrenara un poco más para ponerse en forma pronto y luego se quejó: ‘No es mi estilo’. Y realmente… ni siquiera corrió en el Bayern, ¿cómo iba a correr aquí?”.

Rafinha agregó que, aunque James siempre fue respetuoso y cumplió con lo básico, su falta de compromiso en los entrenamientos le costó oportunidades en el equipo. “El entrenador le dijo: ‘Por cómo entrenas, ¿cómo te voy a alinear?’ Nunca fue irrespetuoso, nunca llegó tarde, hizo su trabajo correctamente, pero no había manera de que se ganara un puesto”. Estas palabras refuerzan la percepción de que el mediocampista colombiano necesita recuperar su mejor forma para consolidarse en cualquier equipo, algo que esta noche podría empezar a demostrar ante Ecuador.