Denuncian que el Clan del Golfo tiene retenidos a varios campesinos e indígenas en Anorí

Anorí, Antioquia

El gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón informó este sábado que el ejército ya llegó a la vereda Los Trozos, epicentro del combate entre ilegales el pasado miércoles que deja al menos 70 personas desplazadas y 20 familias confinadas. Precisamente, ante la llegada de las tropas desde la zona, informaron que cerca del mediodía la fuerza pública inició un combate con el Clan del Golfo. La vereda es muy extensa y las familias han salido de los sectores Tenche Limón, Tenche Salino, Tenche La Florida, Tenche Abajo y Tacamocho.

Aunque las tropas estatales llegaron para garantizar la seguridad de los campesinos y propiciar un ambiente propicio para el retorno de los desplazados, se teme que este nuevo hecho genere la salida de más civiles del territorio. Pero si lo anterior no fuera grave, José David Hernández, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia (ASCN), hizo una denuncia bastante grave.

“En estos momentos tenemos también reporte de que hay rehenes que tiene el grupo paramilitar detenidos. Ya no los dejan llamar y no los quieren soltar para que salgan a algún lugar, a donde no estén en la confrontación armada, pero el grupo se niega a hacerlo. Sí, en estos momentos ya es confirmado que hay personas retenidas, ya hay personas que realmente las tienen de rehenes”.

El líder social recalca que las personas supuestamente retenidas por el grupo ilegal son campesinos y una comunidad indígena que también está asentada en el filo de Los Trozos, que solicitan ayuda para poder salir del asedio de los ilegales.

Desplazados

En cuanto a los cerca de 70 campesinos que están en el área urbana despezados, el señor José David indicó que muchos se han autoalbergado donde familiares y otros están en un lugar de la alcaldía a la espera de poder retornar.