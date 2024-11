Esto opinan los concejales de Tunja sobre el pliego de cargos que le formularon al alcalde

Fueron varias las opiniones de los concejales de la ciudad de Tunja después de haberse conocido que la Procuraduría confirmará la inhabilidad de Mikhail Krasnov para ejercer el como alcalde, además de la formulación de cargos.

Unos dijeron que es pronto para hacer un pronunciamiento y otros, como Javier Mesa, dijeron que se estaban demorando con el proceso.

«Desde enero de este si se venía rumoreando la inhabilidad del alcalde por haber celebrado un contrato en las fechas que no lo permitía la ley para poder ser candidato, siento que la decisión a pesar de ser un poco demorada, es una decisión que muchos de los tunjanos y ciudadanos estaban esperando porque no se sabía, o no se sabe a ciencia cierta como van avanzando esos procesos que van en contra de la elección; embargo siento que genera un poco de incertidumbre en la ciudadanía, más allá de que ha sido un gobierno con muchos desaciertos más que aciertos».

Por otro lado, el presidente del concejo, Camilo Hoyos, aseguró que es necesario ser prudentes mientras avanza el proceso disciplinario.

«…Nos hemos enterado frente a que la Procuraduría ha emitido un pliego de cargos frente a la posible inhabilidad del señor alcalde de la ciudad; sin embargo, no se ha conocido el pliego de cargos que ha emitido la Procuraduría General sino tan solo la información que han manifestado los medios de comunicación».

Recordemos que dos días antes de las elecciones, Caracol Radio publicó, el 27 de octubre de 2023, entonces candidato, Mikhail Krasnov, había suscrito en diciembre de 2022, un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, lo cual lo inhabilitaría; sin embargo, él siguió con su campaña.

En enero de 2024, la Procuraduría General de la Nación, inició indagación previa respecto a la existencia de una presunta inhabilidad por parte del ya alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, para tomar posesión del cargo. Este es el proceso por el cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 4 Cuarta, para la vigilancia Administrativa, evalúa la etapa de investigación disciplinaria con pliego de cargos al alcalde de la capital del departamento de Boyacá.