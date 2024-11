Desde hacía nueve años no se vivía una situación de miedo en vereda Los Trozos: ASNAC

Anorí, Antioquia

Los combates entre los grupos ilegales Clan del Golfo y las disidencias de nuevo han generado miedo y zozobra entre la población civil rural de Anorí en el Nordeste de Antioquia. CARACOL RADIO conversó con José David Hernández, representante legal de la Asociación de Campesinos del Norte y Nordeste de Antioquia (ASNAC) quien manifestó que desde hacía unos nueve años esa situación se vivía en el territorio del filo de la vereda Los Trozos. Parece que el combate estuvo muy fuerte el pasado miércoles.

“Desde las horas de la mañana, como tipo 11 de la mañana, comenzaron unos estruendos que aproximadamente desde 2015 no se escuchaban en el territorio de Los Trozos, y se escucharon algunos sonidos de unas bombas muy fuertes y fuertes combates en el territorio”.

Agrega que esta expansión del grupo ilegal Clan del Golfo y la respuesta de las disidencias viene ocurriendo hace varios meses, los mismos que llevan advirtiendo la situación y, pese a ello, ya se reportan desplazamientos forzados.

“Hemos tenido comunicación con la gente que está en la parte baja de la vereda Los Trozos, a donde el otro lado no tiene sino el río Nechi y montaña, solo monte, y que la única salida es pasar por el filo Los Trozos, pero que la gente tiene miedo de pasar por allá, que, en todo ese sector, están los paramilitares acampados. He recibido audios de la gente que está al otro lado, dicen que prácticamente los tienen encerrados y que no los dejan ni llamar”.

Agrega que en este conflicto los que más padecen son los campesinos que no tienen nada que ver en la disputa del territorio y temen que si no interviene el ejército la situación podría complicarse, ya que en la tarde del miércoles vieron nuevas tropas del Clan del golfo que llegaron a la zona de confrontación en canos. Llegaron por el río Nechí, sector cañón de Dos Bocas.

“O sea, de Puerto Pato para arriba, subieron ayer, según los lugareños que nos informaron que son vivientes a la cuenca del río Nechí, nos informaron que subieron dos canoas después de las 4 de la tarde, llena de paramilitares, así como apoyo”.

El líder social también cuestionó el accionar de las fuerzas militares en el territorio, ya que temen que haya permisividad con los ilegales. Además, recalca que no solo piden acciones contra el Clan del Golfo sino contra todos los ilegales que intimidan a la población.

“No estamos diciendo que actúen solamente en contra de paramilitares, sino con todos los grupos ilegales que haya ahí en el territorio. Pues con unos tendrán cese al juego, con otros no. Pero lo que pedimos al Gobierno Nacional es realmente que no sea tan evidente esa alianza entre paramilitares y militares en el territorio. Realmente es lo que está pasando y realmente esto va a tener sus consecuencias y no va a ser entre los grupos armados, sino que va a ser con campesinos y campesinas del territorio que no tienen nada que ver con esto”.

Finalmente indicó que en la mañana de este jueves se observó el sobrevuelo de un helicóptero en la zona de la confrontación, pero que luego de unos minutos se retiró sin verse acciones del ejército, recalcó.