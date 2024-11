Significado de dormir con los pies por fuera de las cobijas, según especialistas

Al momento de conciliar el sueño, las personas tienden a dormir de la forma que más comodidad les genere, sea de lado, boca abajo o arriba, en posición fetal e incluso con los pies fuera de la sábana o cobija. Sin embargo, cada una de estas posiciones tiene una razón de ser, estudiada durante años por expertos.

Asimismo, de acuerdo con la revista científica ‘National Geographic’ y la Universidad Nacional Autónoma de México, la mejor posición para dormir es bocarriba, pues con ella se respeta “la curvatura normal de la columna y permitimos que todas las estructuras del cuerpo se encuentren alineadas entre sí”.

De igual manera, aseguran que al incorporar un cojín debajo de las rodillas ayuda a que “las piernas no se estiren por completo, se flexionen ligeramente y logren descansar mejor la región lumbar de la espalda junto con la cadera”.

Significado de dormir con los pies fuera de las cobijas

De acuerdo con el blog especializado ‘Podoactiva, podología y biomecánica’, dormir con los pies fuera de las sábanas o cobija es una práctica bastante común que se utiliza para conciliar el sueño. En ese sentido, de acuerdo con lo explicado, cuando está haciendo demasiado calor, “el cuerpo debe descender algunos grados la temperatura corporal”; por lo tanto, utiliza las plantas de los pies para una regulación interna a través de los termorreceptores.

Ahora bien, el Instituto Valenciano del Pie, sugiere que al sacar esta parte del cuerpo, los vasos sanguíneos que se ubican cerca a la superficie contribuyen a que inicie en un proceso de enfriamiento, ayudando a conciliar el sueño. Sin embargo, este proceso no se llevará a cabo si la persona duerme con medias o calcetines.

¿Qué tan bueno es dormir con medias o calcetines? Esto dicen expertos

Es usual que para conciliar el sueño, muchas personas opten por dormir con medias o calcetines; sin embargo, esta práctica traería consigo tanto ventajas como desventajas explicadas por el portal ‘Podoactiva, podología y biomecánica’.

En primera medida, en épocas de intenso frío, las medias ayudan a regular la temperatura corporal con el fin de aumentarla y permitir que el sueño se concilie más rápido. Otra de las ventajas se relaciona directamente con los pacientes diabéticos, pues “al estar alterada la sensibilidad tanto profunda como superficial del pie (frío, calor, cuerpos extraños, reflejos, entre otros)”, recomiendan utilizar calcetines para mantener la temperatura estable.

Sin embargo, también existen desventajas al dormir con esta prenda; por ejemplo, al tener todo el día cubierto los pies con medias hace que exista problemas de hidratación, donde los talones se secan e incluso cuartean la piel. Asimismo, no es aconsejable dormir con los mismos calcetines que se utilizaron a lo largo del día, esto debido a que podría existir una “acumulación de bacterias y aparición de hongos”, sugieren los expertos.

Entonces, ¿es mejor dormir o no con medias? Aunque no hay una respuesta 100 % comprobada, ‘Podoactiva, podología y biomecánica’, menciona que este es un hábito difícil de cambiar para muchas personas, no obstante, siguiendo las recomendaciones anteriormente dadas, es posible dormir con medias de una manera sana.