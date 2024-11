Mi hermano no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran: Uribe a Petro

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió, a través de su cuenta de X, a un reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, en esa misma red social, en el que habla sobre paramilitarismo y en el que mencionó a su hermano Santiago Uribe.

El exmandatario señaló al presidente Gustavo Petro de presionar a las autoridades judiciales y mencionó al hermano (Juan Fernando Petro) del mandatario, quien también ha sido objetivo de varios señalamientos.

“El Presidente Petro, con la presión a la justicia, en el caso de mi hermano y en otros, revela su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Maduro. Presidente Petro mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran. Firmes, de frente al 2026″, dijo el exmandatario en redes sociales.

La reacción del expresidente Uribe se dio tras un trino del presidente Gustavo Petro del pasado 06 de noviembre en el que habló del control político que realizó sobre paramilitarismo en la época en que se desempeñó como senador, y el que también se refiere a Santiago Uribe, hermano del expresidente.

“Hice en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia en el año 2007, la denuncia, región por región, de los grupos de convivir” creados por el gobernador y como se transformaron en el paramilitarismo subsiguiente. Llenaron a Antioquia de sangre y de víctimas”, dijo el presidente Petro en su mensaje en redes sociales.

Y añadió: “Uno de esos grupos se llamó “los 12 apóstoles” porque el sacerdote de Yarumal, a través de la confesión de sus fieles, obtenía la información de gentes de izquierda y lo enviaba al grupo que los asesinaba. Mencioné la hacienda La Carolina y al señor Santiago, como su jefe”.

El mandatario también mencionó los efectos que habrían tenidos esos debates: “Mi familia tuvo inmediatamente que exiliarse y fui víctima de la intervención ilegal de mis conversaciones, a través del DAS. Le ordenaron a parte de mi escolta del DAS vigilarme cada segundo y pasar informes”.