Evacuaron de un colegio a cientos de estudiantes por fuga de gas en Floridablanca

Bucaramanga

Cerca de 500 estudiantes del Instituto Educativo La Cumbre fueron evacuados en horas de la tarde tras el estallido de una tubería de Metrogas que se prendió en llamas y puso en alerta a la comunidad educativa del barrio La Cumbre, en el sector del tanque en Floridablanca.

Ante la fuga de gas el cuerpo de Bomberos del municipio atendió la emergencia con el apoyo dos máquinas y 6 unidades bomberiles. Docentes y niños fueron evacuados para evitar la inhalación del gas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérate de todas las noticias

👇🏻#Floridablanca | Evacuaron colegios de los alrededores del sector del tanque en el barrio La Cumbre, por posible escape de gas en una vivienda aledaña. pic.twitter.com/yV5dKcUiAR — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 8, 2024

“Encontramos que era la tubería que va desde la calle hacia el colegio. Fue necesario acordonar hasta que llegaran los funcionarios de la empresa de gas y que ellos hiciera el cierre de la válvula para poder controlar la fuga”, dijo en Caracol Radio, Clemente Jaimes del cuerpo de Bomberos de Floridablanca.

Metrogas controló la emergencia para poder hacer el respectivo arreglo de la tubería. “No sabemos si la fuga se dio por falta de mantenimiento en las redes porque no hubo reporte de alguien haciendo trabajos. Eso es lo que muchas veces sucede cuando rompen y hacen trabajos, pero esta vez no fue así”, agregó Jaimes.

Empresario santandereano fue secuestrado en el Sur del Cesar

Por fortuna no hubo personas lesionadas y se pudo controlar a tiempo la emergencia.

La empresa de Metrogas S.A aseguró que ya restablecieron el servicio de gas natural en el sector aledaño al Instituto de La Cumbre. Al parece fue ocasionado por un tercero ajeno a la empresa, según manifestaron.

“Se restableció el servicio luego de que se presentara una fuga de gas en un costado del establecimiento, lo cual generó una ignición por causas indeterminadas. Este evento de fuerza mayor o causa extraña fue ocasionado por un tercero ajeno a Metrogas S.A ESP. La empresa reitera sus disculpas por las posibles incomodidades que esta situación pudo acarrear”.