Universidad Tecnológica de Bolívar graduó a 368 nuevos profesionales

Cartagena

Con una doble ceremonia, la Universidad Tecnológica de Bolívar graduó a su generación 80 de profesionales en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias. La primera ceremonia se realizó a las 10:00 a.m. para los graduados de posgrados y a las 2:00 p.m fue el turno de pregrado.

En total, la UTB entregó 368 títulos de pregrado y 157 de posgrados, entre ellos, un título de doctorado en Ingeniería, entregado a Erik Miguel Barrios Montes. “Hoy no solo celebro mi graduación como Doctor en Ingeniería, sino también el camino que me ha traído hasta aquí. Una trayectoria que comenzó precisamente en esta universidad cuando decidí hacer mi especialización, y más tarde mi maestría con el firme propósito de profundizar en esta disciplina que siempre me ha apasionado_ “, indicó el doctor Erik Barrios durante la ceremonia de grados.

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), fue el invitado especial de la ceremonia y compartió con los graduandos unas palabras que tenían como objetivo animarlos a perseguir sus sueños y pasiones en lo personal y profesional.

“Les recomiendo muy fuertemente, y desde mi experiencia personal, que busquen sus grandes pasiones y que identifiquen aquellas causas por las cuales serían capaces de hacer grandes esfuerzos. Piensen en lo que se requiere para tener sociedades mejores, más iguales, en la que haya más oportunidades para todos y en las que seamos más libres. Tenemos que ser capaces de dar un paso hacia adelante, justificar nuestro paso por el planeta”, afirmó Mac Master, durante la ceremonia de pregrado.

En esta oportunidad, la UTB entregó los títulos de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Finanzas y Negocios Internacionales, Economía, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Naval, Ingeniería Química, Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Psicología, Comunicación Social y Derecho.

“Desde este momento graduandos, el futuro les pertenece. Su compromiso con sus profesiones, con sus familias, con su quehacer, con sus posturas ciudadanas y políticas está en sus manos. A partir de hoy, ustedes seguirán construyéndose como ciudadanos y como profesionales. En ese camino encontrarán triunfos, pero probablemente también desafíos y fracasos, lo cual está bien, porque de los triunfos y los fracasos aprendemos. No tengan miedo a los desafíos que vendrán porque no son obstáculos. Confíen en ustedes mismos porque el esfuerzo que hoy celebramos los ha preparado para todo lo que está por venir“, afirmó el rector Alberto Roa.

Egresados de posgrado

La Universidad Tecnológica de Bolívar entregó 157 títulos de posgrado; 100 especialistas, 56 magísteres y 1 doctor. Los especialistas recibieron los títulos de: Gerencia de Mantenimiento, Gerencia de Proyectos, Gerencia del Talento Humano, Gerencia de Producción y Calidad, Gerencia en Logística del Transporte Internacional de Mercancía, Gerencia de Mercadeo, Gerencia Empresarial, Gerencia Tributaria, Finanzas, y Dirección de Instituciones Educativas.

Los magísteres, por su parte, recibieron diplomas en: Gestión de la Innovación, Gerencia de Proyectos, Ingeniería de Producción, Ingeniería, Logística Integral, Ingeniería Naval y Oceánica, Administración, Finanzas, Desarrollo y Cultura, Educación, Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, Métodos de Investigación Social, Estadística Aplicada, y Estadística Aplicada y Ciencia de Datos.