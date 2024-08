UTB GO 5K Edition: así fue la carrera que se tomó a Cartagena en pro de la educación

La Universidad Tecnológica de Bolívar realizó este domingo 25 de agosto la segunda versión de UTB GO 5K Edition, una carrera que reunió a más de 700 asistentes y que tiene como objetivos promover la actividad física y ayudar a que más jóvenes puedan acceder a educación universitaria de alta calidad. Todos los recursos recaudados por la inscripción a la carrera se destinarán al fondo de becas de la UTB para apoyar a jóvenes talentosos del Caribe.

El Parque Lineal de Crespo fue el punto de encuentro de este evento deportivo que, desde las 5:50 a.m., inició actividades con un calentamiento a cargo del IDER, uno de los aliados de la UTB para este evento. Otras marcas importantes que se sumaron a este #CaminoDeTransformación fueron Educación Estrella, Restaurante La Fontana, Bodytech, Electrolit, Izanela, Bodytech, Forz Sport y 2George.

El rector Alberto Roa Valero fue el encargado de dar la salida a los participantes y destacó que, “esta carrera es una metáfora de las carreras que estudian nuestros estudiantes en la UTB para transformar sus vidas, sus familias y la sociedad”.

UTB GO inició a las 6:30 a.m. con una salida general de todas las categorías. La actividad finalizó a las 8:00 a.m. y cada asistente obtuvo una medalla conmemorativa al llegar a la meta y disfrutó de los diferentes espacios de recuperación y entretenimiento organizados por la universidad y 2George, operador del evento.

Los ganadores

En la categoría hombres de 18 a 35 años, los ganadores fueron: Ángel Álvarez, quien ocupó el primer puesto; el segundo lugar fue para Heiner Marrugo; y finalmente, el tercer puesto, fue para Victor Ayola.

En mujeres de 18 a 35 años: la ganadora del primer puesto fue Valerie Contreras; Marta Pacheco, ocupó el segundo lugar; y Elicec Villa, ocupó el tercer puesto.

En la categoría de 36 años en adelante, los hombres que ocuparon los tres primeros lugares fueron: Luis Pantoja, ganador del primer puesto; Elkin Bilkerdikjs, ganador del segundo lugar; y Andy Dominguez, quien ocupó el tercer lugar en esta categoría.

Las mujeres ganadoras fueron: Bleidy Benitez, primer puesto; Elvia Acosta, ganadora del segundo lugar; y Margarita Flórez, ganadora del tercer puesto.

En la categoría de menores, los niños que ganaron los tres primeros lugares fueron: Sebastián Guzmán, ganador del primer lugar; Sebastian Cañas, segundo puesto; y Miguel Olier, ganador del tercer puesto.

Las niñas ganadoras fueron: Sara Cabarcas, ocupando el primer puesto; Gabriella De León Osorio, ganadora del segundo lugar; y en el tercer puesto, Danna Quintero.

Los vencedores de cada categoría, además de recibir su medalla, obtuvieron los siguientes premios:

Primer puesto: Semestre en Bodytech, trofeo, kit de 2 George, tres descargas musculares en Iza Fisioterapia, kit de recuperación de Forz Sport, un cupo para la carrera ‘11k San Valentín’ del 22 de septiembre. Segundo puesto: Trimestre en Bodytech, medalla de podio, dos descargas musculares en Iza Fisioterapia, kit de recuperación de Forz Sport, un cupo para ‘Píntate la carrera de las emociones’ el 26 de octubre. Tercer puesto: Trimestre en Bodytech y una descarga muscular en Iza Fisioterapia.

Luis Miguel Pantoja, ganador de la categoría 36+ masculina expresó lo que significó esta carrera para él. “Una experiencia bastante agradable. Aunque es la primera vez que corro esta carrera me pareció una experiencia extraordinaria y mucho más por el trasfondo que tiene, por la esencia de lo que realmente representa que es ayudar a que más jóvenes continúen sus estudios universitarios”.