EPM estudia viabilidad de importación de gas ante crisis de desabastecimiento

Medellín

El gerente general de EPM John Maya Zalazar informó que ante la escases de gas natural para suplir la demanda de sus clientes a partir del año 2026, informó que está analizando la viabilidad de la importación del energético. Por ahora se estudia con qué empresa se podría hacer la gestión y se estima que podría ser entre un 20% y hasta un 80% de la demanda de sus clientes, todo dependiendo del resultado del análisis.

El señor Maya indicó que por ahora se tiene gas para el 2025, pero no en firme, es decir, la oferta es condicionada y no garantiza un abastecimiento de la demanda de los clientes ya que no ha logrado la totalidad de los contratos para tener un suministro seguro.

Le puede interesar:

Medellín será ‘Un pesebre de luz’ con el alumbrado navideño

URT radicó demanda para restituir 5.000 hectáreas a indígenas desplazados del Bajo Atrato

“Estamos en este momento estudiando con los distintos distribuidores, las empresas del país, cómo podría ser una regla de juego para poder importar un gas y poder abastecer la demanda. ¿Qué implica eso? Que efectivamente va a haber un aumento en el precio del gas. Eso es una parte importante que hay que decir desde ya, si se dan esas condiciones para poder importar gas”.

El funcionario agregó que en el 2025 ya se debe tener claro qué cantidades de gas se tienen que importar y definir con qué empresa, por ahora aumento del valor del gas para los clientes de EPM no habrá, indicó el señor Zalazar.