Medellín será ‘Un pesebre de luz’ con el alumbrado navideño

Medellín, Antioquia

Medellín ‘Un pesebre de luz’ será la temática de los alumbrados navideños 2024 y representarán las principales tradiciones y ritos propios de esta época del año. Serán 25 mil figuras que son elaboradas en la fábrica de los sueños en Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Con estas se iluminarán por lo menos 50 puntos de la ciudad y serán 600 kilómetros de mangueras de luces, la misma distancia que se recorre entre Medellín y Barranquilla.

El escenario principal será Parques del Río, donde estará ubicado un pesebre gigante que será inscrito para participar en el récord Guiness.

“Inscribiremos el pesebre en el Vaticano, donde hacen un concurso con los mejores pesebres del mundo, y no lo llevaremos pero ellos lo verán y esperamos alcanzar un récord Guinness”, dijo el gerente de EPM; John Maya Salazar.

También serán iluminados los parques principales de las 16 comunas y los cinco corregimientos, además el Pueblito Paisa en el cerro Nutibara, la avenida La Playa y la tradicional avenida Oriental, donde ya está instalado el árbol de Navidad gigante de 23 metros de alto por 8 de ancho.

Los artesanos

Para que todo esto sea posible, 350 artesanos han trabajado durante un año elaborando con sus manos cada una de las figuras. 100 de estas personas son mujeres cabeza de hogar, como doña Luz Amparo, quien ha trabajado durante 26 años en esta tradición, de la que incluso han participado tres de sus hijos, quienes también trabajaron por temporadas en el alumbrado navideño.

“Yo me sentí muy emocionada y muy alegre porque ellos también hicieron parte de este alumbrado, ellos felices porque no se lo creían que iban a venir a trabajar. Me dieron la oportunidad, hablé con el encargado y me dijo que vinieran ellos también acá a trabajar y ellos se sintieron realizados”, dijo la artesana.

Ahorro de energía

Los alumbrados estarán encendidos entre el 29 de noviembre y el 12 enero. Durante todo este tiempo los 8 millones de bombillos que estarán encendidos solo gastarán lo equivalente a 11,3 minutos de la energía qué consume toda Medellín.

“Invertimos 27 mil millones de pesos. Como les digo, esto en el mundo es difícil verlo, es espectacular, es volver a la esencia, esto se hace para la gente. En nada afecta la cuota de los servicios públicos de los usuarios de EPM, vamos de una vez derrumbando mitos y dejando claro que esto se hace es para la gente, por la gente y la gente es la dueña de EPM”, manifestó el alcalde Federico Gutiérrez.

Alumbrados fuera de Medellín

Además de Medellín, Epm lleva su tradicional alumbrado a otros 14 municipios, donde las temáticas están relacionadas con el medio ambiente y las fechas de encendido se darán entre finales de noviembre e inicios de diciembre.

Los municipios son:

Alejandría

Nechí

Betulia

Gómez Plata

Yolombó

Caracolí

Girardota

Anzá

San Carlos

Urrao

El Peñol

Valdivia

Guadalupe

Carmen de Atrato (Chocó)

Actividades culturales

Aparte del show de luces tradicional, que también contará con una pantalla de más de 200 metros en Parques del Río, también habrá más de 70 actividades culturales.

Entre estas habrá Plazas de Navidad en diferentes comunas, corredores de artistas en diferentes parques y el 8 de diciembre se realizará el ya tradicional desfile de Mitos y Leyendas.