Si el salario mínimo sube el 15% para 2025: ¿En cuánto quedaría sin auxilio de transporte?

En este momento, el Ministerio de Trabajo, Hacienda, organizaciones de trabajadores o sindicales y el sector empresarial, aún no se han reunido para iniciar las conversaciones sobre el incremento del salario mínimo. En ese sentido, se han llegado a dar aproximaciones de cuánto podría el valor finalmente.

Por nombrar una estimación, según investigadores económicos del país, se esperaría que el salario mínimo de Colombia incrementaría un 8%, ya que, se proyecta que la inflación subirá entre un 5 a un 6% en promedio.

No obstante, se hacen especulaciones sobre cuánto sería realmente el aumento y en cuánto quedaría el salario mínimo contando prestaciones sociales y auxilios adicionales como el de transporte. En este caso, le presentamos el escenario de cómo quedaría la remuneración neta sin contar subsidio para movilización.

¿Cuánto es el auxilio de transporte en Colombia, según la ley?

El Ministerio de Justicia explica que, para obtener un auxilio de transporte, debe devengar igual o menos 2 salarios mínimos legales y que el empleador no le suministre un servicio de translado. Este pago no aplica para quienes estén en labores en modalidad virtual o no estén en la necesidad de utilizar transporte público para llegar a su sitio de trabajo.

Es obligatorio que las empresas den este auxilio o ayuda económica y, de no hacerse, se incurrirán en sanciones económicas o administrativas con un Juez del Trabajo. Además, tal como muestra la ley, “el trabajados falte al trabajo uno o más días el empleador podrá descontarle lo que corresponde a esos días, y reconocerle un pago proporcional del auxilio de transporte de acuerdo a los días efectivamente trabajados”.

¿Cuál sería el valor del salario mínimo si subiera 15 por ciento?

Actualmente, la remuneración mínima que puede dar un empleador a una o un trabajador que realiza labores económicas es de 1′300.000 pesos colombianos. Si se le incrementara un 15%, quedaría en 1′495.000 de forma neta.

Al sumarle prestaciones sociales como auxilio de transporte, que actualmente se encuentra en 162 mil pesos, sería un total de 1′657.000 como ingreso total. Sin embargo, las estimaciones del Ministerio de Hacienda proyectan que el porcentaje de incremento sea tentativamente de 6,54%, que daría una cantidad de un poco más de 97.700.

Tenga presente que esta ayuda económica, se le brinda a empleados que presenten sueldos menores o iguales a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).

¿En qué va la discusión del incremento del salario mínimo en Colombia?

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, afirmó que la intención del gobierno será la protección de porcentajes en cuanto al incremento del salario mínimo del próximo año. La jefe de cartera manifestó que es una clave para la reducción de la pobreza y mejorar la capacidad adquisitiva de la fuerza laboral en Colombia.

Según las declaraciones dadas en anteriores ocasiones, no será la excepción de que se busque que el salario mínimo se eleve teniendo en cuenta el incremento del IPC (Índice de Precios al consumidor, por sus siglas) anual. Desde el 2022, se ha buscado asegurar un mayor ingreso a las familias, porque impulsa el consumo, la inversión y la recuperación del país.