¿Cuánto es el subsidio de transporte 2024? Personas que tienen derecho a recibirlo

Colombia es uno de los países que tienen como plan cada año, apoyar a las personas que más lo necesitan, ya sean con proyectos de intervisión de bienestar, incluso en ocasiones se les entregan un bono monetario también conocido como subsidio.

¿Qué es un subsidio de transporte?

Este subsidio tiene como objetivo ayuda a las personas a cubrir una parte del gasto del transporte que realizan desde su hogar hasta el lugar del trabajo, de acuerdo con ley 15 de 1959, todos los trabajadores tienen el derecho del auxilio de transporte.

De esta manera las personas recibirán un reembolso de sus castos de trayectos, la naturaleza de este auxilio no es salarial, es una remuneración por el trabajo de la persona.

¿Cuánto es el subsidio de transporte 2024?

El Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual es la entidad técnica, estrategia y transversal del Gobierno de Colombia, que prima por el bienestar de los ciudadanos, indica que, para este 2024, el auxilio de transporte, se le devengan a todos los servidores públicos y trabajadores particulares que tengan un ingreso de hasta 2 veces el salario Mínimo Legal Mensual Vigente.

Bajo el decreto 2293 de 2023, el trabajador recibirá un monto de $162.000 pesos colombianos, sin importar en que parte del país se encuentre, sin embargo, la Función Pública añade que, para recibirlo la persona tiene que contar un servicio público de transporte en su zona.

Un punto a tener en cuenta, según la Función Pública es que, “El auxilio de transporte se pagará únicamente en los días en que el trabajador preste sus servicios al respectivo patrono, y cubrirá el número de viajes que tuviere que hacer para ir al lugar de trabajo y retirarse de él, según el horario de trabajo.”.

¿Quiénes tienen derecho al auxilio de transporte?

Si bien este es un gran beneficio para las personas del país, este se brinda únicamente a los trabajadores dependientes y subordinados, lo que quiere decir, que todo aquel que cuente con un contrato en el que se expida un salario ordinario.

Sin embargo, este apoyo económico, se toma a consideración bajó la ganancia de 2 salarios mínimos vigentes, como se mencionó anteriormente, pero un punto que sobresale, es que si la persona realiza horas extras durante el mes, y su salario aumento, no existe ningún problema, aún seguirá recibiendo el subsidio de transporte.

¿Si trabaja en casa o vive cerca, también recibe subsidio de transporte?

Según ‘Loggro’, una empresa con más de 30 años de experiencia en soluciones empresariales, si la persona trabaja desde casa, no debe recibir el auxilio de transporte, ya que este pierde su sentido de ser, explica que, este caso, se maneja una norma interpretativa, a lo que se refiere que “dependiendo de la situación, tiene diferentes aplicaciones.”, lo que deja como resultado que la empresa o entidad tome la decisión de como manejar el caso.

Por otro lado, si la persona vive cerca del trabajo, la legislación menciona si la persona gasta o no en transporte, o si se encuentra en una distancia menor o mayor de 1.000 metros, puede acceder. No obstante, la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con la sentencia 20232 del 27 de junio de 2003, “si el trabajador afirma que no necesita este auxilio para desplazarse de su domicilio al lugar de trabajo, se absolverá del pago de este concepto”.