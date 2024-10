"No hay ambiente para concertar el salario mínimo 2025": presidente de Fenalco

Cartagena

Desde Cartagena, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, aseguró sentirse pesimista frente a una concertación del salario mínimo para el año 2025.

De acuerdo con el dirigente gremial, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha mostrado un talante de no gustarle la concertación con los empresarios, tal como sucedió con la reforma laboral que todavía cursa su trámite en el Congreso de la República.

Cabal fue enfático en afirmar que no hay ambiente en estos momentos para lograr una negociación del incremento del salario mínimo para el próximo año.

“Este año nosotros somos muy pesimistas porque ya el Ministerio de Trabajo y la ministra mostraron el talante de no gustarle la concertación. Nosotros creemos que prácticamente no hay nada que concertar, no hay ambiente para lograr un acuerdo del salario mínimo”, expresó.

El dirigente gremial expresó su preocupación por que paralelamente a la discusión de la reforma laboral, se está negociando un salario mínimo que podría generar incrementos de los costos laborales para los establecimientos comerciales del 35% en el próximo año.

“No hay ningún ambiente para que el salario mínimo supere más allá de la inflación cuando digamos que en los años anteriores hubo una concertación, fue muy generoso el tema. Los costos laborales ya aprobados en la Cámara de Representantes ya significan costos importantes, por ejemplo, la reducción de dos horas de la jornada diurna genera un incremento del 8.95% de los costos laborales”, explicó.

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, invitó al Gobierno Nacional a sentarse con los empresarios a concertar el salario mínimo 2025. Las mesas de negociación iniciarán en el mes de noviembre.