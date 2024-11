Jorge Laverde declina su aspiración a la Secretaría General del Senado

Congreso

En medio del desarrollo de la Convención Nacional del Partido Liberal, en la ciudad de Cartagena, el secretario de la Comisión Sexta del Senado, Jorge Laverde, anunció que no competirá por llegar a la Secretaría General del Congreso, en reemplazo de Gregorio Eljach.

“He decidido aplazar esa victoria, posponer ese triunfo, porque soy una persona institucional y que lleva más de 20 años en el Congreso. Los acuerdos políticos se deben respetar. Agradezco a quienes pusieron en consideración mi nombre y mi hoja de vida para reemplazar a Gregorio Eljach; eso me llena de orgullo, pero pienso primero en las instituciones y no seré quien cause un rompimiento”, declaró el funcionario.

Habiendo aclarado que nunca hizo pública una intención de lanzarse, Laverde manifestó que “tengo claro que esa victoria la dejaré para más adelante porque, reitero, soy una persona que respeta las instituciones y los acuerdos, así que seguramente ese cargo lo ocupara otra persona. En la política todo es a su debido tiempo, no se pueden forzar las cosas y que las victoria no llegan en este momento, pero seguramente más adelante”.

En este momento, justamente, el nombre que suena con más fuerza para suceder a Eljach, que salió para ser procurador general, es el de Diego González, actual secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República.