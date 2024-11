Cada cuánto se le echa agua a una suculenta: Regla para regarlas y que no se sequen

Se ha dicho por siglos que tener una plata en el hogar no solamente sirve para decorar algunas de ellas evitan las malas energías y ayudan a limpiar el aire. Si usted está en la búsqueda de una planta para su hogar o en su defecto le obsequiaron alguna, deberá tener en cuenta algunas recomendaciones extras, puesto que, no todas tienen el mismo cuidado.

Otro punto importante a tener en cuenta de las plantas, es que varias de ellas en algunas culturas se les ha asignado algún augurio o representación espiritual, se dice que varias llaman la abundancia y el dinero como es el caso de suculenta, una planta que llama bastante la atención por su significado.

Significado de tener una suculenta en casa

Desde la creencia china del Feng Shui, la cual tiene objetivo de que las personas se conecten con la naturaleza para encontrar armonía, se dice que tener las suculentas guardan y eliminan las energías en sus hojas, puesto que estas suelen ser bastante fuertes.

Cabe resaltar que sus hojas suelen almacenar agua esto permite que siempre permanezca siempre conectadas con este elemento que en el Feng Shui se cree que ayuda a tener una ‘energía ascendente’.

Cada cuánto se le echa agua a una suculenta

La suculenta es una de las plantas con más cuidado cuando se trata de regar, puesto que según varios expertos de jardinería, indican que existen varios factores que se deben tener en cuenta para identificar cuanta agua necesita la planta.

El primer factor a tener en cuenta es qué tan seca está la tierra, y con eso el material y tamaño de la matera, puesto que al tener una planta pequeña y un recipiente grande se va a ahogar por completo sus raíces y hojas.

De acuerdo con los miembros ‘Suculentos regalos’ quién tienen su emprendimiento sobre plantas en Cajicá, Cundinamarca, el riego de una suculenta se debe realizar cada 8 o 10 días, esto si realmente lo necesita, ellos manifiestan una regla para regarlas y que no se sequen, usando solamente un palillo.

Se tendrá que introducir el palillo dentro de la tierra si el este sale limpio quiere decir que la tierra está totalmente seca, por lo que puede regarla, si sale sucio, significa que la suculenta no ha terminado de absorber el agua del último riego.

¿Dónde ubicar una suculenta en la casa?

El Feng Shui suele guiar a las personas sobre la ubicación de las plantas, puesto que esta técnica china cree que los espacios son puntos de reactivación espiritual, razón por la que el lugar perfecto para ubicar una suculenta es en la entrada de la casa. Además de evitar que las malas energías entren, al tener la suculenta en la entrada atraerá abundancia, buena suerte.

Si es el caso de tener una suculenta en el trabajo, se recomienda que esté ubicada a su lado derecho de su escritorio, no hay problema si está al lado del computador los rayos tecnológicos no la dañarán, no obstante, tendrá que tener en cuenta que esta necesitará un poco de sol.