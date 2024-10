¿Cómo saber si a su pino le falta agua? Tiempo de riego para que no se ponga amarillo

Existen muchas especies de pinos en el mundo, algunos de ellos silvestres, que pueden estar tanto en un jardín, como en la naturaleza, y otros que son más domésticos. Sin embargo, muchas veces el cuidado de cada uno suele ser similar, sobre todo en el riego y las señales de que les falta agua pueden ser muy parecidas.

Hay que tener en cuenta que el tema del riego es bastante fundamental para el cuidado de las plantas en general, no por esto, significa que pueda regarlas de manera excesiva, por eso es importante que sepa hacerlo correctamente. Aquí le contamos.

Así puede saber si riega correctamente su pino

De acuerdo con Picture This, app que se encarga de instruir a las personas sobre el cuidado de cualquier especie de planta. Con solo una foto que el usuario le tome, esta le dirá la condición en la que se encuentra y le brindará los consejos necesarios para su mantenimiento.

Sobre el tema de los pinos, estos expertos comentaron que el riego excesivo es un problema bastante común en estas especies de árboles, sin embargo, existen muchos signos que las personas pueden identificar en cualquier momento.

Sobre esto explicaron que usualmente, cuando se riega de manera excesiva un pino, sus hojas se comienzan a poner de color amarillo, aunque también se les pueden comenzar a caer, además, las raíces del mismo a medida que pasa el tiempo se van ablandando, hasta el punto de que se pueden pudrir, incluyendo la estructura de la planta, por eso no se debe regar tanto.

Por el otro lado, cuando un pino se riega muy poco, los síntomas que empezará a tener son, hojas de color marrón y que se rompen con facilidad, tierra bastante seca y signos usuales de deshidratación que tendría cualquier planta. A continuación le contamos cómo los debe regar correctamente.

Esta es la mejor manera de regar un pino

Según menciona Picture This, como tal la manera de regar el pino que tenga en su jardín no tiene ninguna importancia, lo puede hacer con una manguera, regadera, o con lo que tenga a su alcance, lo realmente crucial dentro de todo este proceso, es que el agua siempre vaya dirigida directamente a la tierra donde esté sembrado el árbol.

También es fundamental estar pendiente del agua que use para el riego, lo que recomiendan los expertos es que sea filtrada y no del grifo, puesto que este tipo de agua puede contener diferentes tipos de partículas que pueden llegar a ser bastante dañinas para cualquier planta.

En cuanto a la temperatura del líquido, lo ideal es que no sea ni tan fría, ni tan caliente, usar agua al clima estará perfecto y así, no expondrá a su pino a un choque de temperatura, no obstante, debe saber que los pinos son especies resistentes y que comúnmente pueden soportar cualquier cambio de temperatura en el agua, aunque la idea siempre es seguir las recomendaciones para que este tenga una vida larga y duradera.