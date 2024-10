Aumenta el riesgo de deslizamientos en invasiones por lluvias en Armenia

Armenia

En medio de las actuales condiciones climáticas de fuertes lluvias incrementa el riesgo de emergencias en las zonas de mayor inestabilidad como son las invasiones.

El coordinador de la oficina municipal de gestión del riesgo de desastres de la ciudad, Javier Vélez dijo que hasta mediados de diciembre irá la segunda temporada de lluvias y con un 70% de probabilidad de presencia del fenómeno de la Niña.

Fue claro que en las zonas de riesgo generan las recomendaciones pertinentes de evacuación preventiva como es el caso de las viviendas subnormales en el barrio La Miranda donde este fin de semana otra vivienda resultó afectada sumándose a las tres colapsadas el jueves pasado.

“Si el riesgo es dinámico en toda esta temporada seca que tuvimos, pues lógicamente esos riesgos disminuyeron en el tema de deslizamientos ahorita con la presencia de lluvias y la saturación de suelo, la manipulación las invasiones, lógicamente hace que nuevamente estas zonas de alto riesgo del municipio se disparen en todo ese tema de riesgos, los técnicos de la oficina, lo que hacen es pues visitar lógicamente y entregar esas recomendaciones para toda la comunidad incluso recomendaciones de evacuación preventiva como el caso de la Miranda”, indicó.

Manifestó: “Aquí el problema grave lo generan las aguas de escorrentías el mal manejo de agua lluvia proveniente de los tejados creo que a eso nos debemos digamos, entrar generar canales canalización dentro de lo posible, si no es posible por temas económicos al menos proteger esos taludes con plásticos y en todas estas zonas subnormales que las aguas no caigan directamente sobre esos taludes se proteja repito ese ese suelo para evitar una saturación porque son suelos desprotegidos son suelos llenos de escombros suelos sobre los que no hay ningún tipo de vegetación que amarre ese suelo con socavaciones una cantidad de cosas, pues lógicamente que lo que hace es que en presencia de lluvias rueden muchísimo más fácil”.

Enfatizó que la situación compleja tiene que ver con los deslizamientos debido al material de las viviendas y la saturación de suelo lo que genera un monitoreo por parte de las autoridades.

Caudal del río Quindío

De otro lado el gerente de Empresas Públicas de la ciudad, Paulo César Rodríguez advirtió que, aunque se han generado lluvias en los últimos días las mismas no han sido suficientes para aumentar el caudal del río Quindío.

“Si bien ha llovido mucho hacia lo que es el municipio de Armenia entendamos que nosotros necesitamos que nos lleva bastante hacia la cuenca del río Quindío ha llovido en algunas ocasiones, pero pues el caudal si no se ha subido un poquito sin embargo, el nivel del río sigue siendo bajo, pues por lo que estaba de verdad muy golpeado por la ola de verano”, advirtió.

Mencionó que la temporada de sequía fue larga por eso se necesita que llueva en la parte alta del afluente con el fin de recuperar el caudal requerido para el suministro de los usuarios.

Ante el panorama llamó la atención a continuar realizando uso racional del agua con el objetivo de evitar afectaciones en el servicio.

“Diciéndole a toda la ciudadanía a la comunidad general, que por favor nos apoyen con el consumo que tienen que tener frente a nuestros recursos hídrico, que sigue vigente el decreto 224 del municipio de Armenia de nuestro Señor Alcalde el cual no ha sido derogado ni modificado entonces si no se cumplen con las prohibiciones o restricciones que se tienen allí pues la comunidad general se podría haber abocada a sanciones por parte de la Policía Nacional”, afirmó.

Vale anotar que de acuerdo con el pronóstico del Ideam Armenia se encuentra en alerta naranja por riesgo de deslizamientos.