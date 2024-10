Policía investiga brutal muerte de cachorro en Los Corrales, Purísima, Córdoba La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental del Departamento de Policía Córdoba investiga la muerte de un cachorro en el corregimiento de Los Corrales, Purísima. El Intendente Luis Alejandro Díaz Jiménez confirmó que la policía se trasladó al lugar para recopilar información y elementos probatorios. "Es nuestro objetivo esclarecer el hecho y dar trámite a la Fiscalía General de la Nación", aseguró Díaz Jiménez. El caso comenzó tras denuncias en redes sociales sobre posible maltrato animal. Según testigos, un cobrador agredió violentamente al cachorro, Doki, de pocos meses de edad, al no recibir un pago pendiente de $3.000 pesos. La comunidad condenó unánimemente el hecho y exigieron justicia para el cachorro. La agresión ocurrió el pasado martes, cuando el cobrador se enfureció al no recibir el pago esperado y propinó una patada mortal al pequeño Doki. La comunidad ha generado una ola de rechazo en redes sociales, exigiendo justicia para el cachorro. El Código Penal colombiano establece penas de 12 a 36 meses de prisión para quien cause muerte o lesiones a animales. La Ley 1774 de 2016 considera a los animales seres sintientes y exige trato digno. La policía urge a la ciudadanía denunciar casos de maltrato animal para combatir esta problemática en Córdoba. La comunidad pide justicia para Doki y medidas legales contra el agresor para evitar futuros actos de maltrato animal en la región.