¿Cómo enviar dinero de Panamá a Colombia?: costo, proceso y más

De acuerdo con cifras del Banco de Bogotá, los envíos de dinero hacia Colombia han aumentado desde la pandemia. Tan solo el año pasado, se dio el registro de 10 mil millones de dólares y representaría el total de 9,6 millones de personas que realizaron este tipo de transferencias.

La razón del incremento de remesas del extranjero, según lo que afirma la misma fuente, es que se debe a una recuperación económica después del año 2020 y, simultáneamente, a la afluencia de migración hacia varias zonas del mundo. También, otras de las tendencias que se prevén es que siga en subida estas transferencias.

La nacionalidad colombiana es la primera que más ha migrado hacia Panamá, pues, teniendo en cuenta datos del 2023, se registró la llegada de más de 66.200 personas. Entre otros datos, ONU Migración ha determinado que el 85,7% de los perfiles colombianos emigran, ya que, buscan mejores oportunidades económicas y laborales.

Usualmente, quienes viven en el exterior ahorrando algo de sus ingresos y los manda a Colombia. Esto no sería a excepción de los colombianos residentes en Panamá, por eso aquí le mostramos cómo puede enviar dinero a Colombia desde este país.

¿Cuáles son las opciones para enviar dinero de Panamá a Colombia?

Tres opciones que están vigiladas financieramente son Western Union, Nequi y Bancolombia.

Western Union: Se realiza a través de la aplicación de Western Union y debe elegir la opción de “enviar dinero”. Seleccione el país y monto que enviará; después, registre su tarjeta y datos personales, confirme que todo esté correcto y dé clic en enviar.

Nequi: Tiene que ir a una remesadora aliada de Nequi (RIA Money Transfer, Afex, I-transfer, Money exchange, Monty, Western Union, Viamericas Corporation, Moneytrans payment, Delbank) y con el número de celular y nombre completo puede hacer efectiva esta transferencia.

Bancolombia: Es posible enviar dólares o euros haciendo un depósito internacional en sucursales de esta entidad financiera en Ciudad de Panamá. El recibo del envío se demora aproximadamente 2 horas.

¿Cuánto cobran estas tres entidades por realizar estas transferencias?

En el caso de Western Union, se cobra desde 2.5 dólares por cada envío y este pago aumenta a medida de la cantidad de dinero ascienda. Tenga en cuenta de que, también puede haber un porcentaje extra por impuestos de cada uno de los países. En ese sentido, la tramitadora de estos pagos recomienda revisar bien la tasa de interés de ese día.

Para Nequi, las directrices de cobro no se le cobra un interés a la persona que recibe el dinero y no manifiesta que haga una tarifa adicional. Sin embargo, debe tener en cuenta que puede mover solo 5 mil dólares al mes si es una cuenta de ahorros; cuando es un depósito de bajo monto, el límite es de 2 mil dólares en total.

Si va a realizar el envío de una remesa desde una sucursal bancaria de Bancolombia, la cuota de cobra es de 4,5% del monto de envío más 5 dólares en el canal virtual y en otros canales, el precio es de 29 dólares.