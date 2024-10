Mamá Alexis Delgado dio detalles de la custodia y la relación con el tío, Carlos Stiven

Este jueves, 24 de octubre, el informe de Medicina Legal reveló que el cuerpo de Alexis Delgado, niño de 2 años hallado hace una semana en la vereda Los Ríos en San Cayetano, Cundinamarca, presentaba signos de abuso sexual y estrangulamiento, desmintiendo la versión de su tío Carlos Stiven Herrán, quien aseguró que falleció en un accidente de caballo cuando estaba bajo su cuidado.

Tras conocerse el dictamen forense, la Policía Nacional y la Fiscalía General lograron la captura de Carlos Stiven Herrán, esposo de la tía de Alexis, que tenía la custodia del menor hace casi dos años. De acuerdo con las autoridades, al presunto violador y asesino se le imputaron tres delitos: homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años, todas las conductas agravadas.

En conversación con 10AM de Caracol Radio, Luz Angélica Ramírez, madre del menor, explicó por qué perdió la custodia de su hijo, y cómo era la relación con su hermana y su esposo Carlos Stiven Herrán.

Según explicó la mamá, Alexis Delgado estaba en un proceso ante la Comisaría de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), razón por la que fue entregado en custodia a su tía, Katherine Ramírez y su pareja.

El día que sucedió el crimen del menor, Luz Angélica Ramírez aseguró que su hermana se fue con su hija de 4 años a una cita médica y el tío político de Alexis se lo llevó a una tienda cercana, donde estuvo tomando hasta tarde. Después, cometió el abuso dentro de la finca, para luego abandonar el cuerpo en una zona rural apartada, donde fue encontrado por parte de la Policía.

La madre desmintió la versión de que el ICBF le quitó la custodia del menor por consumir drogas: “no fue por consumidora, a mí no me hicieron ninguna prueba. Bienestar Familiar no tiene pruebas de decir y dar constancia de que yo era viciosa en las drogas. El niño me lo quitaron por haberlo dejado solo el momento”.

Noticia en desarrollo