Habló la mamá de Alexis Delgado, el niño de 2 años asesinado y abusado en Cundinamarca

Cundinamarca

La Policía Nacional y la Fiscalía General, este jueves 24 de octubre lograron la captura de Carlos Estiben Herrán, el presunto violador y asesino del pequeño de dos años Alexis Delgado Ramírez, quien fue encontrado muerto el pasado 19 de octubre con signos de tortura en la vereda Los Ríos, en San Cayetano, Cundinamarca.

Luz Angélica Ramírez madre del menor afirmó que quiere justicia y espera que este sujeto pague por haberle arrebatado a su hijo.

“Que se pudra en una cárcel Carlos Estiben Herrán. Yo quiero justicia. Cómo le puede hacer algo tan horrible a mi chinito que era tan inocente, un angelito de Dios”, afirmó Luz Angélica en medio de sollozos.

#ATENCIÓN Habla la mamá del niño de dos años Alexis Delgado, quien fue hallado muerto con signos de violencia sexual y tortura en el municipio de San Cayetano, Cundinamarca.



“Que se pudra en una cárcel Carlos Stiven Herrán. Yo quiero justicia. Cómo le puede hacer algo tan… pic.twitter.com/f7kVlQ2gjj — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2024

Además, aseguró que hasta el momento ninguna autoridad competente se ha comunicado con ella para decirle en qué va el caso y manifestó que no ha podido ver el cuerpo de su hijo.

“No he visto el cuerpo y me dijeron más o menos que iba a abrir era una investigación pero ni más y que el niño no lo han entregado, no sabemos más nada”, dijo.

La autopsia realizada por Medicina Legal reveló que el pequeño Alexis no solo sufrió graves lesiones, sino que también fue abusado sexualmente y torturado.

El alcalde de San Cayetano, Luis Alejandro Roncancio, aseguró que el hombre se entregó voluntariamente luego de que el cuerpo del menor fuera encontrado, pero fue dejado en libertad porque no había sido emitida la orden de captura en su contra.

“Las autoridades lo trasladaron hacia el comando. Aquí es donde voluntariamente estuvo hasta el día de ayer, él decidió retirarse del comando se trasladó a Mesitas del Colegio. Las autoridades hicieron un seguimiento para que él no se nos escapara. Mientras salía la orden de captura de la Fiscalía no se podía retener”, afirmó Roncancio.

Finalmente, la Policía Nacional aseguró que en este momento Carlos Estiben Herrán esta a disposición de la Fiscalía General de la Nación del circuito Zipaquirá, después de que la hipótesis inicial por parte de las autoridades indicara que esta persona habría abandonado el cuerpo sin vida del niño en una zona boscosa aledaña a la finca donde vivía.