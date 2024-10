Lady Gaga estrena «DISEASE» el primer single de su próximo album.

London (United Kingdom), 24/09/2024.- US actor and singer Lady Gaga arrives for the UK premiere of the movie 'Joker: Folie a Deux' at Cineworld Leicester Square in London, Britain, 25 September 2024. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/ANDY RAIN / ANDY RAIN ( EFE )

Lady Gaga, ganadora de 13 premios Grammy, ha lanzado hoy «DISEASE», el primer single de su próximo álbum (cariñosamente apodado LG7), que saldrá en la primavera de 2025.

«DISEASE».

LG7, su esperado regreso al pop, seguirá al lanzamiento de Harlequin, un álbum conceptual que acompaña a la película Joker: Folie à Deux. Harlequin, que debutó en el número 1 de la lista Billboard Jazz y en el top 20 de la Billboard 200, fue elogiado por la crítica, entre ellos ROLLING STONE, que lo describió como «Un exuberante álbum de swing jazzístico, en su mayoría standards, justo en su punto dulce», mientras que THE NEW YORK TIMES señaló que «Gaga puede, por supuesto, clavar una melodía teatral como esta mientras duerme, pero aporta una energía fresca a ‘The Joker’ dándole una especie de arreglo de ópera rock, completo con guitarra eléctrica y un gruñido punk en su voz», y USA TODAY lo calificó como “fácilmente uno de sus mejores momentos discográficos”, señalando que “es imposible escuchar Harlequin y no sentir nada más que un mayor respeto por la cantante y actriz”.

Lady Gaga continues to reign on the Billboard Global 200 with her smash hit “Die With a Smile,” which has topped the chart for eight consecutive weeks, making it the longest-running #1 on the Global 200 this year. The song has amassed 1.06 billion all time global streams across DSPs since its release. Currently the #3 most-listened-to artist in the world on Spotify (and one of only five artists in history to reach over 100 million monthly listeners), Lady Gaga’s other 2024 projects include her collaboration with The Rolling Stones on “Sweet Sounds of Heaven” and the concert film GAGA: CHROMATICA BALL, both of which earned critical acclaim upon release.