DT del Rayo Vallecano habló sobre James Rodríguez y le hizo una exigencia para ser titular

James Rodríguez prendió las alarmas entre semana luego de retirarse con una molestia del entrenamiento del martes, pues sintió un pinchazo y tuvo que abandonar el campo del Rayo Vallecano. Sin embargo, un día después se confirmó que el problema fue menor, pues se trató solamente de una sobrecarga muscular que superó con éxito y regresó a las prácticas sin ningún tipo de inconveniente. De hecho, en fotos compartidas por el club, se ve al ‘10′ sonriente preparando el próximo juego.

Ese encuentro será ante el Deportivo Alavés, este sábado desde las 9:15 a.m. en el Estadio de Vallecas. Si bien James entrenó con normalidad, existía la duda de si podía estar disponible para el juego, situación que confirmó el entrenador Íñigo Pérez este viernes en la rueda de prensa previa.

A modo de parte médico, Pérez informó: “El único que tenemos afuera es Pacha, como sabéis que tiene una lesión de más larga duración. También está Joni Montiel que tuvo un problema a nivel bucal, por lo tanto, no estará. De resto, tanto James como Pathé Ciss como el resto de jugadores están disponibles para mañana”, afirmó.

James, a mostrar nivel para ser titular

Al técnico de 36 años se le ha cuestionado la falta de rodaje para con el volante colombiano. Desde que se sumó al conjunto madrileño, ha disputado cinco partidos, de los cuales solo en uno fue titular (frente a Leganés) y en este terminó como el mejor jugador del encuentro. En total, 123 minutos ha disputado el mejor jugador de la Copa América.

Si bien en rueda de prensa no habló puntualmente de James Rodríguez, Pérez se refirió a aquellos jugadores que están pidiendo más minutos, asegurando que deberán demostrar que los merecen. “Los que no están participando querrán más minutos, tienen sus argumentos para pedirlos. Yo lo que no voy a hacer es repartir, lo que quiero es que ellos muestren su nivel para yo poder decidir en función del rival”.

Recientemente, James fue nominado por la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) a dos premios: el mejor jugador del 2024 (lista de 30 futbolistas) y el mejor volante de creación del año (lista de candidatos de 15 jugadores).