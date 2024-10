James Rodríguez: el DT del Rayo Vallecano explicó por qué el colombiano no es titular aún

Rayo Vallecano sufrió una derrota 1-0 ante el Mallorca en el partido correspondiente a la décima fecha de La Liga, disputado en las Islas Baleares. El equipo dirigido por Iñigo Pérez se mostró defensivo, con pocas propuestas en ataque y aunque James Rodríguez ingresó en el segundo tiempo para dar mayor dinamismo, no pudo influir en el juego durante los 32 minutos que estuvo en cancha. Tras el partido, el técnico madrileño fue autocrítico, asumiendo toda la responsabilidad por la derrota y eximiendo a James y al resto de los jugadores.

Pérez, consciente de los errores de su equipo, expresó su frustración por no haber preparado a sus jugadores para la intensidad del rival. “Creo que no hemos sido capaces, o yo no he sido capaz, de convencerles de que lo primero que iba a suceder es un nivel de intensidad muy alto, que yo lo he jugado y lo he vivido. Lo hemos visto en vídeo y sabemos que el Mallorca lo tiene en su ADN”, señaló el entrenador.

En sus declaraciones, dejó en claro que la derrota se dio, principalmente, a la falta de reacción táctica y física del equipo, aspectos que, según él, fueron responsabilidad directa de su planteamiento. Además de reconocer las virtudes del Mallorca, Pérez destacó que el rendimiento de su equipo quedó corto en comparación. “Nos superaron a nivel colectivo y a nivel individual, y evidentemente, tengo muchísima parte de culpa de lo que ha sucedido”, agregó el técnico, dejando claro que los errores fueron en gran medida su responsabilidad.

A pesar de las críticas hacia su propio desempeño, Pérez también consideró que estas derrotas sirven para aprender y mejorar. “No hay excusas posibles. Han sido mejores, y tendremos que analizar el partido con calma y detalle para usar este tipo de derrotas como una oportunidad de crecimiento”, concluyó. En relación con el desempeño de James Rodríguez, Pérez fue tajante al exonerarlo de cualquier responsabilidad por el resultado.

El técnico explicó que el colombiano ya ha completado su proceso de adaptación al equipo y que su falta de minutos no tiene relación con su capacidad, sino con las decisiones tácticas que toma para cada encuentro. “James ya está adaptado, ya ha cumplido con las semanas de entrenamiento, ya juega. Si no ha jugado todo lo que sus seguidores desean, se debe a que yo elijo a los jugadores que creo que son los mejores para ganar los partidos”, afirmó Pérez, dejando claro que las decisiones son parte de su estrategia y no del rendimiento individual del jugador.

Con este resultado, el Rayo Vallecano se mantiene en la novena posición de la tabla de La Liga con 13 puntos, y buscará recuperarse en la próxima jornada cuando reciba al Alavés en Vallecas.