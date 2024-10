Autoridades buscan a una joven de 18 años que desapareció de una vereda de El Peñol

El Peñol, Antioquia

La familia de Diana Carolina Giraldo Zuluaga, de 18 años, denunció que la joven desapreció de la vereda La Meseta del municipio de El Peñol este miércoles a las 3:00 de la tarde, cuando presuntamente su pareja sentimental junto con otro hombre la obligó a abordar una motocicleta y desde ese momento se perdió su rastro.

Sandra Duque Velásquez, alcaldesa de El Peñol, le dijo a CARACOL RADIO que la familia de la joven de origen humilde y campesina está bastante preocupada por esta situación y pide su pronto regreso al seno de su hogar.

“Una joven de 18 años, al parecer, fue raptada por un joven que presuntamente era su novio, con la información también entregada por los padres de la jovencita. Lo que manifiesta la familia es que a la niña se la llevaron dos tipos en una moto, entre ellos el novio, que la montaron y se la llevaron. Entonces, en estos momentos, ya activamos protocolos, ya estamos pidiendo información, ya se están revisando cámaras de seguridad para determinar la situación”.

La alcaldesa le solicita a la comunidad que, si ven a la jovencita, que de inmediato informen a la estación de policía para que pueda ser ubicada y salvaguardar su integridad y evitarle más sufrimiento a la familia.

“Sorprende que se esté presentando esta situación. El joven, que presuntamente es un novio, no es del municipio del Peñol, que supuestamente es de la ciudad de Bogotá. Entonces viste una preocupación más grande. Él supuestamente tenía, pues, como un noviazgo con ella, según lo que manifiesta por la familia, como que estaban charlando hace 20 días, como que estaba por acá haciéndole la visita o estando por acá, y como que ya, pues, como que no se entendieron, no sé qué sucedió. Y esto fue lo que pasó. El tema es bastante preocupante”, agregó la alcaldesa.

Indica que están esperando cómo avanza la investigación para poder tomar otras determinaciones adicionales, por lo que, una vez se surtan todos los mecanismos, junto con la gobernación se podría analizar la posibilidad de ofrecer una recompensa para acelerar su búsqueda y recuperarla sana y salva.