El Circo del Infinito: el debut de Gustavo A. Quintero en la literatura

Durante un conversatorio, dirigido por Alejandro Gaviria Uribe, el escritor del libro ‘El Circo del Infinito’, Gustavo A. Quintero, compartió con sus lectores los temas centrales de su novela, así como su transición de médico y académico a escritor, y sobre lo que lo inspiró para escribir esta obra.

En la velada, inicialmente Quintero reveló que el título del libro, no solo evoca su infancia como director de circo, sino que también simboliza su trayectoria personal y profesional. ‘’Donde yo estudiaba se hizo un circo y yo era el maestro de ceremonia, y lo hice muy bien y me sentí muy satisfecho, tendría por ahí unos 7 u 8 años pero desde entonces me gustó el mostrarme y el actuar y porque cuando uno se muestra y actúa se somete a muchas inclemencias, pero en ese momento para mí el circo se volvió como un paradigma de lo que ha sido el desarrollo de mi vida, todo el tiempo. Ese ha sido como la vida mía, siempre manejar grandes cosas y con éxito’' explicó, Quintero.

Así mismo, destacó que esta novela es un paso significativo hacia la literatura, donde fusionará sus experiencias en el ámbito médico y académico con su pasión por la escritura. “La escritura académica es estructurada y revisiva, la medicina es muy técnica, mientras que la literaria es más libre.”

Así, con El Circo del Infinito, Quintero inicia una nueva etapa en su carrera, donde la escritura se convierte en su herramienta principal de expresión.

¿Qué podrá encontrar en el libro ‘El Circo del Infinito’?

Este libro, surge de la idea del escritor de contar su vida, por lo que puede encontrar temas con los que posiblemente se sienta identificado, como la soledad y el destino.

Soledad

En el libro el escritor habla de los tipos de soledad, sobre todo de la clase de soledad que se elige, y cuenta que esta nueva etapa en su vida es una muestra de esta. “La literatura puede ser una compañía en la soledad. Cuando uno se encuentra solo, es vital saber qué hacer con ese tiempo.” agregó, Quintero.

Destino

Por otro lado, el libro evoca temas como el destino y las creencias del escritor frente a este. ‘‘Cuando yo nací, mi padre siempre ha comprado una póliza de esas que vendían antes que jugaban. Cuando yo nací, me gané la póliza que papá había comprado, o sea, me designó como un ganador de por vida, y yo no sé perder para mí él ‘no’ es algo, que no lo puedo tolerar, por eso me he tenido que abstener a hacer muchas cosas en la vida para que no me digan que no’' afirmó, Quintero.

Gustavo A. Quintero asegura que El Circo del Infinito no solo es una reflexión sobre su vida, también es una invitación a los lectores de explorar sus propias historias y emociones. Esta obra marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera literaria, donde la escritura se convierte en el medio a través del cual compartirá su visión del mundo.