“Aquellos que un día conocí”, el libro autobiográfico del diseñador Manuel Cuevas conocido como “el Sastre de los famosos” entre ellos Marilyn Monroe, Ronald Reagan, James Deen, Frank Sinatra, Johnny Cash, The Beatles, The Bee Gees, Bon Dylan, Clint Eastwood, Madonna, Anthony Quinn, Marlos Brando, etc.

Escuche el programa completo: