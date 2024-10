César Farías tras la victoria ante Pereira: “El último que se rinde es el que gana”

Junior logro una remontada que puede valer una clasificación, tras superar 3-1 al Deportivo Pereira. Un juego complicado en el que debieron alcanzar la ventaja con un hombre menos durante la segunda parte.

Los barranquilleros se metieron dentro de los ocho y cuentan con uno de los goleadores del torneo como lo es Carlos Bacca y, todo indica que César Farías de a poco va encontrando la fórmula. Con este resultado, Junior escala a la séptima posición con 22 unidades y vuelven a ser serios candidatos para el título y ya suman su segunda victoria consecutiva en condición de local.

En la rueda de prensa, el venezolano se mostró conforme, pero con la intención de mejorar con su equipo en diferentes aspectos. “Este es un equipo que comete sus imprudencias y tenemos que crecer en eso”, haciendo referencia a la expulsión de Nicolás Zalazar a los 58 minutos del segundo tiempo.

Relación con Luis Fernando Suárez

“Tiene una trayectoria tremenda y le tengo un respeto, es un maestro, un señor y nunca nos habíamos enfrentado y somos amigos de hace mucho tiempo, pero siempre es motivante enfrentar a un técnico de alta categoría porque a veces hay muchos técnicos que no se les reconoce el trabajo y es increíble porque uno puede decir que hay xenofobia, pero no se habla de la hendofobia y eso es cuando uno rechaza su propia raza, su propio grupo étnico y Colombia tiene grandes entrenadores que merecen reconocimiento y hoy me toco uno. Para mí es un honor haberle podido sacar un buen partido a Suárez”.

Esfuerzo de los jugadores

“No le puedo criticar a los jugadores, más allá de los errores, el esfuerzo que ponen por su camiseta y entender que el último que se rinde es el que gana. Tuvimos respuesta y conseguimos las soluciones y felizmente se nos dio un partido de esos que hace mística, los cambios influyeron, no solo por el golazo de ‘Titi’ y el pase de ‘Cariaco’ sino en los pequeños detalles. Cada esfuercito hizo que tomáramos aire en el fondo para poder organizarnos mejor”.

Rendimiento colectivo

“Les doy garantía de que cada jugador está dejando el cuero en cada entrenamiento, el equipo está respondiendo a las exigencias, sino, no hubiera podido voltear los partidos (contra Patriotas y Pereira), no hubiese podido levantar el partido de Montería o jugar como contra el Medellín, con dos goles abajo. Allí hay temperamento, capacidad y preparación. Este equipo se está acostumbrando a levantar marcadores”.

Vista a futuro

“No es fácil lo que nos viene por delante, pero si estamos juntos, si no nos rendimos hasta el final, seguramente vamos a tener nuestra recompensa. El último que se rinde es el que gana y nosotros no pretendemos rendirnos, vamos a pelear hasta el final”.