Iñigo cambia el discurso sobre James: Elijo a los que creo que son los mejores para ganar

Iñigo Pérez, director técnico del Rayo Vallecano, habló de James Rodríguez en la previa del duelo de su club este domingo en campo del Mallorca, por la décima fecha de LaLiga de España. Este será el primer juego tras el parón por la fecha FIFA.

Pérez reconoció que James ya ha cumplido el periodo de adaptación con el club; sin embargo, explicó los motivos por los que el volante actúa y brilla con la Selección Colombia; mientras que, por otro lado, sigue sin tener tantos minutos en el equipo español.

Inicialmente, el entrenador se refirió al desgaste por el viaje con la Selección. “Respecto a James, es el que más tarde ha llegado, está en condiciones, pero es verdad que ha jugado dos partidos, el viaje es largo, hoy es el primer día que entrenará con nosotros y como siempre digo, con mucho orgullo ver que tenemos internacionales y que, además, por lo menos en este parón les ha ido bastante bien”.

Al ser interrogado por su rendimiento con Colombia, en este caso particular tanto en la altura como a nivel del mar, Pérez aseguró que sigue las Eliminatorias Sudamericanas y le alegra las actuaciones de sus dirigidos, pero fue mucho más allá sobre el volante cucuteño.

“Sigo los parones internacionales de todos los jugadores, veo los partidos, veo sus actuaciones y, respecto a la pregunta principal, la exigencia, me encanta el fútbol sudamericano, no de ahora, de hace muchísimos años y conozco las Eliminatorias y conozco la exigencia física. Juegas en Bolivia, en altura, después juegas en Barranquilla, en humedad”, inició respondiendo.

Y añadió con contundencia: “respecto a la pregunta que quieres lanzarme, pero que la enmascaras un poco, yo ya lo dije, James necesitó un periodo de adaptación física, pero como cualquier otro del equipo, ahora es evidente, ya está adaptado, ya ha cumplido las semanas de entrenamiento, ya juega. Y si allí juega y aquí no ha jugado todo lo que todo el mundo desea, sobre todos sus seguidores, se debe a que yo elijo unos jugadores para ganar los partidos que creo que son los mejores”.

Al respecto concluyó: “vuelvo a repetir, que me puedo equivocar, que puede haber gente en desacuerdo, lo acepto, no sucede nada; que todos sabemos el nivel que tiene él y como juega con su Selección, pero es lo que digo siempre, James lleva jugando en la selección colombiana desde el Mundial en que lo empezamos a conocer todos, lleva poquito tiempo en el Rayo y yo elijo los jugadores que creo que me van a acercar a la victoria, no significa que él no me pueda acercar, pero yo tengo que tomar decisiones”.

A la fecha, James Rodríguez ha disputado cuatro partidos con el Rayo Vallecano en la presente temporada, apenas uno de ellos como inicialista. Acumulando un total de 97 minutos de juego desde su llegada al club.