Sara López contó que su rival en final de la Copa Mundo de tiro con arco, “lloró” al verla

Sara López sigue cosechando éxitos para el deporte colombiano. (Photo by Dean Alberga/Handout/World Archery Federation via Getty Images )

Sara López, arquera colombiana, se coronó campeona de la Copa Mundo de Tiro con Arco en Tlaxcala, México, sumando su noveno título mundial. En la final, López se enfrentó a la estonia Meeri-Marita Pass, logrando una emocionante victoria por 147-146, tras recomponerse luego de un inicio complicado con solo tres aciertos en sus primeros seis disparos.

La clave de su triunfo fue su fortaleza mental, logrando varios disparos perfectos consecutivos que le permitieron imponerse por un estrecho margen. Este resultado ratifica a López como la mejor arquera de arco compuesto de todos los tiempos, brindando otra alegría al deporte colombiano.

Durante su camino al título, Sara derrotó a la estadounidense Alexia Ruiz en cuartos de final por 148-144 y a la mexicana Andrea Becerra en semifinales con un marcador de 149-146, reafirmando su dominio en la competencia.

Emoción de Sara López

En exclusiva con Deportes Caracol Domingo, la campeona mundial expresó la emoción que tuvo al ganar, lo que ha logrado en lo largo de su carrera y expresó lo conforme que se siente por el talento que viene en las nuevas generaciones. Estas fueron sus declaraciones:

¿Cómo fue obtener el título?: ”Fue un momento de mucha presión, no solamente fue por volver a ganar sino por el nivel que tenemos en este momento, pero desde el primer momento decidí disparar con mucha tranquilidad, con mucha calma. Hacer mis mejores puntajes y si con esos puntajes pasaba, pues perfecto, si perdía con mis mejores puntajes, perfecto también”.

Rivales a tener en cuenta: ”El equipo de Estonia ha crecido muchísimo, esta es una niña joven de 22 años, desde el primer día ella estaba muy enferma, estaba lesionada e incluso hace pocos minutos público que estuvo a punto de decir que no iba a competir por el dolor que sentía en el hombro. Entonces sí me le acerqué y le dije que se lo disfrutara, me senté junto a ella cuando hicieron el sorteo y pues me enorgullece mucho en la entrevista de ella que dice que cuando empezó con el tiro con arco, me vio como una referente. Cuando se vio en la final conmigo dijo, lo logré y se puso a llorar. Por eso amo lo que hago, por dejar un legado”.

¿Qué tanto ha cambiado el deporte?: ”Sí, ha evolucionado bastante, por ejemplo, yo debuté con el último lanzamiento de la compañía que me patrocina y fue un arco que me llego hace dos semanas y es un arco muy tecnológico. Obviamente, no es que el arco se dispare solo, es un trabajo del arquero netamente y el poder adaptarme tan rápido fue un reto, algo que asumí con toda la responsabilidad”.

Cosechando triunfos una década después: ”Sí, todavía yo veo las noticias, veo los titulares y no proceso lo que está pasando, para que alguien rompa este récord tiene que estar en la cima durante diez años consecutivos y eso es muy difícil de que suceda. Entonces para mí es difícil, no lo puedo creer. Hace 10 años cuando gané mi primera copa del mundo para mí ese fue ya el tope de mi carrera y hoy ya tener nueve es más de lo que algún día pude haber soñado”.