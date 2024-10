Un hombre se encadena a diario frente a la Fiscalía exigiendo justicia para su hijo

Cúcuta

El próximo 22 de diciembre se cumple un año de la muerte de Hernando Caicedo Hernández, un vigilante de 29 años víctima de un accidente de tránsito en la vía que comunica a Cúcuta con el municipio de El Zulia.

Su padre, inició una lucha para obtener respuestas en este caso, haciendo presencia y protestando día a día en el lugar de los hechos, y después de varios meses sin ser escuchado decidió trasladarse al búnker de la Fiscalía.

“La Fiscalía siempre me dice que tenga paciencia, que se está investigando, que todavía no se ha encontrado ninguna prueba ni nada, que toca esperar, que todavía están investigando y ya se me agotó la paciencia, también diciendo que tenga paciencia, que tenga paciencia y entonces me decidí fue a venirme a estar encadenando aquí en el frente de la Fiscalía porque ya el 22 de diciembre a esta fecha ya lleva más de un año” dijo a Caracol Radio Hernando Caicedo, padre de la víctima.

Denuncia retrasos en las investigaciones y algunas presuntas inconsistencias en la verificación de los elementos digitales que pudieron servir de pruebas.

“Cuando pasó el accidente me dijo que era que había pasado por unas cámaras que ya habían revisado, la otra cámara que seguía, que cuando ya fueron a revisar no habían ya vídeos, que ya habían borrado. Me dijeron puras mentiras ahí” puntualizó Caicedo.