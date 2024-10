¿Cuántos niños Yukpa están en las calles de Barranquilla?

Ante las denuncias documentadas por Caracol Radio por la mendicidad infantil a la que son sometidos menores indígenas de la comunidad Yukpa, las autoridades de Barranquilla tomaron medidas para concertar su regreso a territorio venezolano.

Así lo confirmó el secretario de Gestión Social, Ismael Marín, quien explicó que fueron caracterizados 219 indígenas Yukpa en la ciudad: 148 de ellos en el barrio Las Terrazas y 71 en el sector de La Loma, viviendo bajo precarias condiciones.

¿Cuántos niños Yukpa hay en Barranquilla?

Son cerca de 60 niños que se encuentran en estas comunidades, donde ya el ICBF ha abierto 12 procesos de restablecimiento de derechos.

La Alcaldía confirmó que habrá cuatro buses para comenzar con los traslados hasta zona fronteriza en La Guajira, conocida como La Raya y garantizarán que retornen a sus territorios.

“Hoy en día la Alcaldía de Barranquilla les suministra alimentación permanentemente a la comunidad. La Alcaldía les facilita los servicios de salud, de recreación, apoyo psicosocial, e hicimos un compromiso para que no haya más niños en la calle siendo explotados,y les damos la asistencia y resulta que ellos no han cumplido lo pactado. Razón por la cual volvimos a hablar con ellos y ya la gente empezó a caer en cuenta de no darle dinero a los Yukpa porque están siendo explotados en mendicidad. Cuando ven que ya no reciben dinero como antes, ya ahora quieren retornar a su lugar de origen”, dijo Marín.

El funcionario destacó que desde este fin de semana se fortalecerán campañas para que la ciudadanía se abstenga de darle dinero a los niños que son explotados.

Traslado

“Les vamos a facilitar cuatro buses climatizados para el transporte, les vamos a dar mercado a cada uno para que llegue a su lugar de origen y les vamos a dar refrigero en el transporte”, agregó.

El secretario espera que estas medidas garanticen que esta población indígena no regrese a Barranquilla a mendigar, como viene ocurriendo cíclicamente desde el 2019.