Hay alarma en Riosucio (Caldas) por presuntos casos de estafas virtuales

Manizales

Un caso es el de Paula Natalia Alzate, habitante de Riosucio y víctima de ciberdelincuencia, quien asegura que, sorpresivamente, le hackearon su cuenta de WhatsApp, ya que habían intentado acceder a la misma desde un computador, luego los presuntos delincuentes habían solicitado dinero a los contactos de esta mujer.

“No llegó ni un mensaje ni una llamada, simplemente bloquearon mi WhatsApp, intentaron abrir mi cuenta desde un computador y me pareció muy extraño, publiqué en mis redes sociales lo que me sucedió y en 24 horas los delincuentes habían solicitado dinero a mis contactos, incluso llamaron a mi novio a pedirle plata. Ahora debo esperar ocho días para que se desbloqueé mi cuenta de WhatsApp, por eso tuve que abrir una nueva cuenta en otro número”.

Natalia interpuso la denuncia, pero no ha tenido avance, ya que no se ha efectuado ningún delito, según lo que le dicen desde la fiscalía en el municipio de Riosucio. “Fui a interponer la denuncia en la fiscalía, pero me dicen que no se puede hacer hasta que alguien deposite dinero a los presuntos delincuentes, eso es triste, sin embargo, un amigo consiguió los datos del estafador y con eso fuimos nuevamente a poner el denuncio y también a las empresas de telefonía para bloquear mi línea interceptada”.

Pese a esto, las autoridades hacen un llamado a ignorar las cadenas de mensajes de WhatsApp o de texto, así como llamadas telefónicas de falsos servicios, para no ser víctimas de extorsiones que provienen, principalmente, de los centros carcelarios.

“Se ha evidenciado que esta problemática se origina en los centros penitenciarios por parte de los privados de la libertad. Con el Gaula, en Caldas, adelantamos campañas ciudadanas para que no sean víctimas de esta clase de estafas. Ante ese panorama, hagamos caso omiso a esos mensajes y acudamos a las autoridades competentes”, señala Martha Isabel Hernández, secretaria de Gobierno de Riosucio.

La funcionaria agrega que ante un caso de estos, se debe avisar a las personas conocidas para que ellas no entreguen dinero a los presuntos delincuentes, así como acudir a las autoridades competentes para formular la denuncia.

Le puede interesar: En Manizales más de 8 mil conductores fueron captados pasándose los semáforos en rojo

Le puede interesar: Dos hombres de la tercera edad murieron atropellados en el departamento de Caldas