Un mundo fantástico y realización de los deseos en “Tower of God”

Todos deseamos algo en la vida y las serie “Tower of God”, de Crunchyroll explora esta opción, encontramos un mundo en donde los sueños, las ilusiones y los objetivos de los personajes juegan un papel muy importante, ellos escalan una torre, en donde al llegar al piso más alto se le concede cualquier deseo. Las voces en español latino las conforman Luis Navarro quien interpreta a Ja Wangnan, Juan José piedra como Bam “Jue Viole Grace”, Samanta Figueroa es Rachel, Miguel Ángel Ruiz es la voz de Khun Agüero Agnis.

El actor de doblaje mexicano Luis Navarro quien con su voz da vida a Ja Wangnan, sobre su personaje dice a Caracol Radio, “es determinado, es muy noble, que tiene un objetivo muy grande deseando cambiar el orden de las cosas, no nos cuentan mucho sobre Ja, pero para él las cosas no están bien como están y busca rehacer todo eso, es una persona muy fiel a sus emociones, muy honesto, no se destaca en habilidades físicas, pero sabe forjar relaciones con personas que sí”.

En esta nueva temporada de “Tower of God”, el nuevo personaje Ja Wangnan parece no poder pasar del piso 20. Incluso después de fracasar una y otra vez, se niega a darse por vencido. En su viaje, conoce a un personaje misterioso y poderoso llamado Bam Viole. Wangnan invita a Viole a unirse a su equipo de Regulares. Su viaje continúa con nuevos desafíos a cada paso del camino.

Crunchyroll transmite las 2 temporadas de la serie “Tower of God” que es basado en el Webcomic escrito e ilustrado por Lee Jong Hui, bajo el seudónimo de Slave in Utero (SIU) y publicado en WEBTOON.